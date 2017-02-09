Происшествия

По сообщениям сотрудников метрополитена, обслуживающих станцию метро "Краснопресненская" кольцевой линии интервалы между поездами в сторону станции "Киевская" достигают десяти минут.

Большое скопление людей на станциях является одной из основных проблем для сотрудников метро.

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