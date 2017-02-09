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Происшествия
Сбой в движении поездов метрополитена
Интервалы в движении поездов значительно увеличились"
По сообщениям сотрудников метрополитена, обслуживающих станцию метро "Краснопресненская" кольцевой линии интервалы между поездами в сторону станции "Киевская" достигают десяти минут.
Большое скопление людей на станциях является одной из основных проблем для сотрудников метро.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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