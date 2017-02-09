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Происшествия

Сбой в движении поездов метрополитена

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сбой в движении поездов метрополитена

M24.ru 09 февраля 2017г., 15:45

Интервалы в движении поездов значительно увеличились

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По сообщениям сотрудников метрополитена, обслуживающих станцию метро "Краснопресненская" кольцевой линии интервалы между поездами в сторону станции "Киевская" достигают десяти минут.

Большое скопление людей на станциях является одной из основных проблем для сотрудников метро.

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Москва-Инфо

   