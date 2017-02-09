Образование/Карьера

«Обеспечьте контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях», — говорится в поручении президента.

Кроме того, Путин поручил нормативно закрепить положения о корректировке, в случае необходимости, образовательных стандартов и основных программ, «в том числе перечня учебных предметов», при наличии научного обоснования таких шагов «в соответствии с приоритетами научно- технологического развития РФ».

Также глава государства поручил осуществить меры «по интеграции учебной и воспитательной работы» и «по снижению внеучебной нагрузки на учащихся за счет повышения их заинтересованности и максимального вовлечения в образовательный процесс, использования современных технологий, средств обучения и воспитания».

Доклад по выполнению поручений должен быть подготовлен до 1 июля 2017 года и далее — ежегодно, отмечается в документе.

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