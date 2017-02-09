Образование/Карьера

Отбор ведется по четырем направлениям: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда» и «Правовое пространство». На семимесячную стажировку приглашаются студенты старших курсов, магистры и аспиранты. Программа реализуется седьмой год и уже позволила многим студентам и выпускникам применить свои знания на практике, определиться со сферой деятельности и начать успешную карьеру на госслужбе.

Стажировка «Москва моими глазами» - это:

• 3 органа исполнительной власти за 7 месяцев. За время стажировки ребята посмотрят на работу Правительства Москвы изнутри, попробуют себя в разных департаментах и на разных проектах и определятся, где они хотят развиваться дальше. Будущих стажеров ждут Московская городская Дума, департаменты и комитеты, префектуры и управы, городские парки, программы «Моя улица», «Открытые запросы Москвы», районные газеты и другие организации.

• Опыт работы над самыми интересными и важными проектами столицы. Участники стажировки будутделиться идеями, применять свои знания на практике, вносить предложения, перенимать умения и навыкиу руководителейи специалистовстоличных органов власти и работать под руководством опытных наставников.

• Заработная плата 20 000 рублей за 20 часов работы. Стажер сам выбирает график работы в зависимости от расписания и может совмещать стажировку с учебой в вузе.

• Команда талантливых единомышленников. Отбор на стажировку пройдут 100 самых энергичных и оптимистично настроенных молодых людей. Мотивирующее окружение, новые знакомства и вдохновляющая рабочая атмосфера будут способствовать достижению любых, самых амбициозных целей не только во время прохождения стажировки, но и в любой будущей работе.

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Как стать стажером Правительства Москвы?

Убедитесь, что программа «Москва моими глазами» создана специально для вас:

• Вы студент 3-4курса, магистрили аспирант.

• Вы любите Москву, имеете активную жизненную позицию и уже достигли некоторого успеха в профессиональнойи общественной жизни,спорте или науке.

• Вы мечтаете развиваться в области городского управления, но вам не хватает практических навыков, опыта и знаний, как все устроено.

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Выберите направление стажировки.Решите, чем вы хотите заниматься: помогать горожанам (направление «Социальный город»), работать в пресс-службах и городских СМИ («Медийный город»), заниматься благоустройством Москвы («Комфортная городская среда») или практиковаться в области публичного права («Правовое пространство»).

Узнать больше о направлениях и определиться с выбором поможет специальный тест «Кто я в Правительстве Москвы» на портале Университета Правительства Москвы. Обратите внимание, что ваша специальность должна быть связана с направлением стажировки.

Выполните тестовое задание: расскажите на своей страничке в любой соцсети, почему именно вы должны стать стажером Правительства Москвы, с хэштегом«#ХочувПМ — почему именно я?». Публикация может быть в любой форме: пишите эссе, снимайте видео, собирайте отзывы друзей, не бойтесь себя хвалить! Заявки принимаются до 14 марта.

Подайте заявку и заполните анкету на портале talent.mos.ru, где укажите ссылку на публикацию поста.

Получите приглашение в Центр оценки и пройдите второй этап отбора, который включает тестирование, деловые игры и интервью. Станьте одним из 100 лучших кандидатов и приступайте стажировке!

Все новости о проекте будут публиковаться в группах Facebook«Управление госслужбы и кадров Правительства Москвы» и ВКонтакте«Практика и стажировка в Правительстве Москвы».

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