Благоустройство Ильинского сквера пройдет в соответствии с концепцией консалтингового бюро "Стрелка". Проектировщикам предстоит спрятать под землю все внешние провода, в том числе проводку от камер видеонаблюдения, наружного освещения, рекламных конструкций, информационных табло и элементов интеллектуальной транспортной системы. Кроме того, проводку протянут к киоскам "Печать" и фестивальным площадкам.

В проекте отмечено, что все инженерные сооружения приведут в надлежащее состояние, а улицы обеспечат надежным водоотводом. Кроме того, специалистам предстоит максимально сохранить количество парковочных мест для служебного транспорта федеральных и региональных органов власти.

Тротуары на территории Ильинского сквера замостят светлой крупноразмерной гранитной плиткой, а также расширят за счет сужения полос движения автотранспорта.

В рамках благоустройства в сквере установят новые лавочки, организуют остановки для общественного транспорта, парковку, создадут архитектурное освещение зданий и сооружений, а также разместят элементы ландшафтной архитектуры.

В парке появится пешеходная и транспортная навигация, высадят новые деревья и кустарники, организуют видовую зону, которая обеспечит "визуальное восприятие объектов центральной части города и панорам городского ландшафта".

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