Образование/Карьера

Теперь юные техники станут осваивать процесс программирования роботов и мобильных устройств. Их научат владеть программным обеспечением для банкоматов, мобильных телефонов, роботов и т.д.

Для этого преподаватели должны пройти профессиональную переподготовку в Московском институте открытого образования.

Учителям самим придется улучшить свой уровень образования. Им помогут освоить курсы «Программирование мобильных устройств», «Трехмерное моделирование», «Технологии трехмерной визуализации», «Основы компьютерной навигации», «Конструирование и программирование роботов», «Маршрутизация и компьютерные сети», «Клиент-серверные технологии».

Их научат использовать очки виртуальной реальности и специальные конструкторы, позволяющие видеть и конструировать объекты виртуальной или дополненной реальности самостоятельно.



Это и есть те самые инновации, которые позволят повысить эффективность преподавания информатики в школах.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов