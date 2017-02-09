Образование/Карьера
На уроках информатики школьники научатся программировать высокотехнологичные устройства
Обновление школьной программы обучения расширяет границы преподавания информатики в школе."
Теперь юные техники станут осваивать процесс программирования роботов и мобильных устройств. Их научат владеть программным обеспечением для банкоматов, мобильных телефонов, роботов и т.д.
Для этого преподаватели должны пройти профессиональную переподготовку в Московском институте открытого образования.
Учителям самим придется улучшить свой уровень образования. Им помогут освоить курсы «Программирование мобильных устройств», «Трехмерное моделирование», «Технологии трехмерной визуализации», «Основы компьютерной навигации», «Конструирование и программирование роботов», «Маршрутизация и компьютерные сети», «Клиент-серверные технологии».
Их научат использовать очки виртуальной реальности и
специальные конструкторы, позволяющие видеть и конструировать объекты
виртуальной или дополненной реальности самостоятельно.
Это и есть те самые инновации, которые позволят повысить эффективность преподавания информатики в школах.
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