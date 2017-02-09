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Образование/Карьера

На уроках информатики школьники научатся программировать высокотехнологичные устройства

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

На уроках информатики школьники научатся программировать высокотехнологичные устройства

Информационный Центр Правительства Москвы 09 февраля 2017г., 16:43

Обновление школьной программы обучения расширяет границы преподавания информатики в школе.

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Теперь юные техники станут осваивать процесс программирования роботов и мобильных устройств. Их научат владеть программным обеспечением для банкоматов, мобильных телефонов, роботов и т.д.

Для этого преподаватели должны пройти профессиональную переподготовку в Московском институте открытого образования.

Учителям самим придется улучшить свой уровень образования. Им помогут освоить курсы «Программирование мобильных устройств», «Трехмерное моделирование», «Технологии трехмерной визуализации», «Основы компьютерной навигации», «Конструирование и программирование роботов», «Маршрутизация и компьютерные сети», «Клиент-серверные технологии».

Их научат использовать очки виртуальной реальности и специальные конструкторы, позволяющие видеть и конструировать объекты виртуальной или дополненной реальности самостоятельно.

Это и есть те самые инновации, которые позволят повысить эффективность преподавания информатики в школах.

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