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Прогноз. Футбол. Расписание 1/4 финала по футболу 2016/2017
Российский футбольный союз утвердил даты проведения матчей ¼ финала Кубка России 2016/2017."
Один матч ¼ финала Кубка России по футболу 2016/2017 пройдет 28 февраля. Все остальные встречи пройдут 1 марта.
Расписание матчей ¼ финала Кубка России по футболу 2016/2017
28 февраля
«Урал»-«Краснодар»
1 марта
«Локомотив»-«Тосно»
«Уфа»-«Анжи»
«Рубин»-«Сибирь»
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