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Cпорт

Прогноз. Футбол. Расписание 1/4 финала по футболу 2016/2017

Прогноз. Футбол. Расписание 1/4 финала по футболу 2016/2017

Тэги: футбол

sportruss.ru 09 февраля 2017г., 21:54

Российский футбольный союз утвердил даты проведения матчей ¼ финала Кубка России 2016/2017.

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Один матч ¼ финала Кубка России по футболу 2016/2017 пройдет 28 февраля. Все остальные встречи пройдут 1 марта.

Расписание матчей ¼ финала Кубка России по футболу 2016/2017

28 февраля

«Урал»-«Краснодар»

1 марта

«Локомотив»-«Тосно»

«Уфа»-«Анжи»

«Рубин»-«Сибирь»

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