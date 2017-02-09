Один матч ¼ финала Кубка России по футболу 2016/2017 пройдет 28 февраля. Все остальные встречи пройдут 1 марта.

Расписание матчей ¼ финала Кубка России по футболу 2016/2017

28 февраля

«Урал»-«Краснодар»

1 марта

«Локомотив»-«Тосно»

«Уфа»-«Анжи»

«Рубин»-«Сибирь»

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