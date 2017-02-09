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Прогноз. Теннис. Карлович – Эстрелья Бургос 10 февраля 02:30 мск
Виктор Эстрелья должен защитить свой прошлогодний титул на турнире в Кито, но сделать это будет невероятно трудно. В первом раунде в матче с Андреем Мартином он был близок к поражению, но все-таки в трех сетах вырвал победу. Иво Карлович впервые приехал в Кито, и вот тут сложно сказать, чего ожидать от хорватского теннисиста."
Теннис. АТР Кито. Грунт. Карлович – Эстрелья Бургос
10 февраля 2017, 02-30 МСК
Иво Карлович
Иво находится на 18 позиции в рейтинге АТР. Очень здорово заиграл хорват в последнем сезоне. Он начал значительно лучше передвигаться на задней линии и все это должно принести ему весьма неплохие шансы к тому, чтобы его профессиональная карьера продлилась еще, как минимум, на один год. Скорее всего Карлович будет играть до того момента, пока у него не возникнут очень серьезные проблемы со здоровьем. Мотивация приезда в Кито хорвата не совсем понятна, но он будет выкладываться на максимум и в этом можно даже не сомневаться.
Виктор Эстрелья-Бургос
Виктор сейчас должен работать над тем, чтобы защитить свой прошлогодний титул на турнире в Кито. Если он этого не сделает, то он опустится за пределы второй сотни рейтинга, так как сейчас Эстрелья Бургос 156 ракетка мира. В первом раунде удалось обыграть Андрея Мартина в трех сетах, но игра доминиканца пока вызывает целый ряд вопросов. Хотя Виктор боец до мозга костей и можно будет даже не сомневаться в том, что он не сдастся уже в беспроигрышной ситуации.
Статистика и личные встречи
Между собой теннисисты встречались один раз. В 2011 году оказался сильнее Иво Карлович.
Прогноз
Мы считаем, что как бы не развивались события в данном противостоянии, Эстрелья Бургос не сможет дать бой Иво Карловичу, но в упорной борьбе все же уступит, так как в арсенале хорвата есть очень опасная подача. Наша ставка в данном поединке на победу Иво Карловича.
Коэффициенты БК 1xСтавка:
Иво Карлович – 1,77
Виктор Эстрелья Бургос – 2,20
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