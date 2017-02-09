Теннис. АТР Кито. Грунт. Карлович – Эстрелья Бургос

10 февраля 2017, 02-30 МСК

Иво Карлович

Иво находится на 18 позиции в рейтинге АТР. Очень здорово заиграл хорват в последнем сезоне. Он начал значительно лучше передвигаться на задней линии и все это должно принести ему весьма неплохие шансы к тому, чтобы его профессиональная карьера продлилась еще, как минимум, на один год. Скорее всего Карлович будет играть до того момента, пока у него не возникнут очень серьезные проблемы со здоровьем. Мотивация приезда в Кито хорвата не совсем понятна, но он будет выкладываться на максимум и в этом можно даже не сомневаться.

Виктор Эстрелья-Бургос

Виктор сейчас должен работать над тем, чтобы защитить свой прошлогодний титул на турнире в Кито. Если он этого не сделает, то он опустится за пределы второй сотни рейтинга, так как сейчас Эстрелья Бургос 156 ракетка мира. В первом раунде удалось обыграть Андрея Мартина в трех сетах, но игра доминиканца пока вызывает целый ряд вопросов. Хотя Виктор боец до мозга костей и можно будет даже не сомневаться в том, что он не сдастся уже в беспроигрышной ситуации.

Статистика и личные встречи

Между собой теннисисты встречались один раз. В 2011 году оказался сильнее Иво Карлович.

Прогноз

Мы считаем, что как бы не развивались события в данном противостоянии, Эстрелья Бургос не сможет дать бой Иво Карловичу, но в упорной борьбе все же уступит, так как в арсенале хорвата есть очень опасная подача. Наша ставка в данном поединке на победу Иво Карловича.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Иво Карлович – 1,77

Виктор Эстрелья Бургос – 2,20

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