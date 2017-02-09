Теннис. АТР Кито. Грунт. Беллуччи — Оливо

10 февраля 2017, 19-00 МСК

Томас Беллуччи

Томас из-за неудач в прошлом сезоне и в начале этого значительно опустился в рейтинге. На данный момент он 100 ракетка мира. И, если не защитит свои очки за выход в финал турнира в Кито в прошлом году, то еще опустится вниз. Бразилец работает над тем, чтобы вернуть утраченную уверенность в собственных силах. Потенциально он очень талантлив и в этом можно даже не сомневаться. В первом раунде на данных соревнованиях на двух тай-брейках он оказался сильнее Янко Типсаревича.

Рензо Оливо

Рензо на данный момент 103 ракетка мира. В его арсенале есть мощная и уверенная игра с обеих рук, неплохая подача, но над приемом и игрой у сетки нужно усиленно работать. На кураже аргентинец способен демонстрировать по-настоящему достойную и качественную игру. Хотелось, чтобы после побед над Эмилио Гомесом и Сантьяго Хиральдо он почувствовал уверенность в собственных силах и показал весь свой потенциал в игре с Беллуччи. Если этого не получится, то победить, к сожалению, не удастся.

Статистика и личные встречи

Между собой теннисисты еще ни разу не встречались.

Прогноз

Мы считаем, что как бы не складывалась игра, Томас Беллуччи уверенно переиграет Рензо Оливо. Бразилец очень хорошо поработал над своей физической формой в межсезонье, поэтому, вне всяких сомнений, удастся ему пробить минусовую фору, выставленную букмекерами. Мы не исключаем проигрыша сета Томасом, но в итоге его победа с учетом минусовой форы все равно сыграет.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Томас Беллуччи – 1,44

Рензо Оливо – 3,13

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