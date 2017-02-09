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Прогноз. Теннис. Карбальес-Баэна – Рамос-Винолас 10 февраля 19:00 мск
Альберт Рамос уверенно разобрался с Алехандро Фальей и вот тут стоит сказать о том, что испанец подошел к данному противостоянию в отличной форме. Карбальес-Баэна в очень неплохом стиле обыграл Джованни Лапенти. Роберто имеет весьма неплохой потенциал для того, чтобы продолжать успешно работать над развитием своей профессиональной карьеры, но его задача сохранять спокойствие."
Теннис. АТР Кито. Грунт. Карбальес-Баэна –
Рамос-Винолас
10 февраля 2017, 19-00 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
Роберто на данный момент 144 ракетка мира. Он прошел три раунда квалификации, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кито. Ему удалось обыграть Андреса Мольтени, Саркиссяна, Дутра Да Сильву и в первом раунде соревнований в Кито был повержен Джованни Лапенти. Видно, что Роберто привык к покрытию и будет способен показывать свою по-настоящему качественную и яркую игру. Вне всяких сомнений Карбальес-Баэна будет нацелен на то, чтобы дать бой Альберту Рамосу.
Альберт Рамос-Винолас
Альберту нужно защищать свой выход в четвертьфинал турнира в Кито, который был в прошлом сезоне. Сверх мотивированным должен быть Рамос-Винолас и игра с Фалья показала, что он находится в хорошей форме. Удалось ему обыграть колумбийца 2-0 по сетам. Альберт 30 ракетка мира и он будет делать все от себя зависящее не только для того, чтобы остаться на этом уровне, но и ворваться в ТОП-20. На грунте Рамос является невероятно опасным соперником для любого оппонента.
Статистика и личные встречи
Между собой четыре раза встречались теннисисты. Три победы на счету Рамоса и один раз был сильнее Карбальес-Баэна.
Прогноз
По нашему мнению, как бы не складывалась игра, Роберто даст бой Альберту и, как минимум, разгромно не проиграет в данной встрече. Карбальес-Баэна до конца борется в каждом розыгрыше и, с большой долей вероятности, можно будет говорить о том, что он удержит плюсовую фору, выставленную букмекерами.
Коэффициенты БК 1xСтавка:
Роберто Кабральес-Баэна – 3,50
Альберт Рамос-Винолас – 1,37
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