Теннис. АТР Кито. Грунт. Карбальес-Баэна – Рамос-Винолас

10 февраля 2017, 19-00 МСК

Роберто Карбальес-Баэна

Роберто на данный момент 144 ракетка мира. Он прошел три раунда квалификации, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кито. Ему удалось обыграть Андреса Мольтени, Саркиссяна, Дутра Да Сильву и в первом раунде соревнований в Кито был повержен Джованни Лапенти. Видно, что Роберто привык к покрытию и будет способен показывать свою по-настоящему качественную и яркую игру. Вне всяких сомнений Карбальес-Баэна будет нацелен на то, чтобы дать бой Альберту Рамосу.

Альберт Рамос-Винолас

Альберту нужно защищать свой выход в четвертьфинал турнира в Кито, который был в прошлом сезоне. Сверх мотивированным должен быть Рамос-Винолас и игра с Фалья показала, что он находится в хорошей форме. Удалось ему обыграть колумбийца 2-0 по сетам. Альберт 30 ракетка мира и он будет делать все от себя зависящее не только для того, чтобы остаться на этом уровне, но и ворваться в ТОП-20. На грунте Рамос является невероятно опасным соперником для любого оппонента.

Статистика и личные встречи

Между собой четыре раза встречались теннисисты. Три победы на счету Рамоса и один раз был сильнее Карбальес-Баэна.

Прогноз

По нашему мнению, как бы не складывалась игра, Роберто даст бой Альберту и, как минимум, разгромно не проиграет в данной встрече. Карбальес-Баэна до конца борется в каждом розыгрыше и, с большой долей вероятности, можно будет говорить о том, что он удержит плюсовую фору, выставленную букмекерами.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Роберто Кабральес-Баэна – 3,50

Альберт Рамос-Винолас – 1,37

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