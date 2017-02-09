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Прогноз. Теннис. Карбальес-Баэна – Рамос-Винолас 10 февраля 19:00 мск

Прогноз. Теннис. Карбальес-Баэна – Рамос-Винолас 10 февраля 19:00 мск

http://www.vseprosport.ru/ 09 февраля 2017г., 21:59

Альберт Рамос уверенно разобрался с Алехандро Фальей и вот тут стоит сказать о том, что испанец подошел к данному противостоянию в отличной форме. Карбальес-Баэна в очень неплохом стиле обыграл Джованни Лапенти. Роберто имеет весьма неплохой потенциал для того, чтобы продолжать успешно работать над развитием своей профессиональной карьеры, но его задача сохранять спокойствие.

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Теннис. АТР Кито. Грунт. Карбальес-Баэна – Рамос-Винолас
10 февраля 2017, 19-00 МСК

Роберто Карбальес-Баэна
Роберто на данный момент 144 ракетка мира. Он прошел три раунда квалификации, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кито. Ему удалось обыграть Андреса Мольтени, Саркиссяна, Дутра Да Сильву и в первом раунде соревнований в Кито был повержен Джованни Лапенти. Видно, что Роберто привык к покрытию и будет способен показывать свою по-настоящему качественную и яркую игру. Вне всяких сомнений Карбальес-Баэна будет нацелен на то, чтобы дать бой Альберту Рамосу.

Альберт Рамос-Винолас
Альберту нужно защищать свой выход в четвертьфинал турнира в Кито, который был в прошлом сезоне. Сверх мотивированным должен быть Рамос-Винолас и игра с Фалья показала, что он находится в хорошей форме. Удалось ему обыграть колумбийца 2-0 по сетам. Альберт 30 ракетка мира и он будет делать все от себя зависящее не только для того, чтобы остаться на этом уровне, но и ворваться в ТОП-20. На грунте Рамос является невероятно опасным соперником для любого оппонента.

Статистика и личные встречи
Между собой четыре раза встречались теннисисты. Три победы на счету Рамоса и один раз был сильнее Карбальес-Баэна.

Прогноз
По нашему мнению, как бы не складывалась игра, Роберто даст бой Альберту и, как минимум, разгромно не проиграет в данной встрече. Карбальес-Баэна до конца борется в каждом розыгрыше и, с большой долей вероятности, можно будет говорить о том, что он удержит плюсовую фору, выставленную букмекерами.

Коэффициенты БК 1xСтавка:
Роберто Кабральес-Баэна – 3,50
Альберт Рамос-Винолас – 1,37

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