9 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В первый день ЧМ 2017 стостоялась смешанная эстафета на дистации 2x6 + 2x7,5 км.



Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина завоевала "бронзовые" награды.



А победителями в эстафете стали спортсмены сборной Германии. На втором месте сборная Франция во главе с Мартеном Фуркадом.



Биатлон, смешанная эстафета 9 февраля 2017: обзор гонки ЧМ-2017



Бежавшая на первом этапе Ольга Подчуфарова прекрасно справилась со стрельбой, не допустив ни одного промаха, но все же привезла Татьяне Акимовой, стартовавшей со второго этапа, полминуты отставания.



Лидер нашей женской сборной, не смотря на допущенный промах на "стойке", сумела по ходу дистанции отыграть несколько секунд и передала эстафету на третьем этапе Александру Логинову уже переместившись с 10-го на 5-е место.



Лучший биталонист прошедшего в Польше чемпионата Европы лихо острелял на "лежке", но допустил сразу три промаха на "стойке", заставив поволноваться российских болельщиков. Но, учитывая, что норвежцы ушли на штрафной круг, стрельбу россиянина язык не поворачивается назвать провальной.



Как бы там ни было, Логинов сумел передать эстафету бежавшему на заключительном этапе Антону Шипулину уже четвертым с отставанием от лидеровавшего на тот момент немца Арнда Пфайффера в 47 секунд.



На "лежку" Шипулин пришел вместе с лидером мирового биатлона французом Мартеном Фуркадом. Оба спортсмена отстреляли синхронно на "ноль". Также безупречно оба провели стрельбу на "стойке", оставив разборки до финиша. Сильнее на этот раз в финишном створе оказался Фуркад.



Отметим, что при передаче эстафеты на заключительном этапе Александр Логинов упал, и есть вероятность, что не без помощи Фуркада. Чуть позже Твиттер IBU выложил запись инцидента между Фуркадом и Логиновым.

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