Футбол. Франция. Лига 1. 25 тур. Бордо – ПСЖ

10 февраля 2017, 22:45 МСК

«Бордо»

«Бордо» после той неудачи в кубковом матче сыграл уже четыре матча и не проиграл ни в одном из них. Жирондинцы одолели в Кубке Франции «Дижон» со счетом 2:1, а в чемпионате сумели обыграть в гостях «Нанси» 2:0 и «Кан» 4:0, а также дома завершили вничью встречу с «Ренном» 1:1.

Череда удачных матчей в чемпионате подняли «Бордо» на седьмую ступеньку в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас расстояние до четвертой позиции всего четыре очка, так что за путевку в еврокубки команда еще может побороться.

ПСЖ

ПСЖ решает сейчас более важную задачу. Действующий чемпион пытается догнать «Монако» и выйти на позицию лидера. На данный момент расстояние между клубами составляет три очка. Поэтому команде Унаи Эмери очень важно не дать конкуренту его увеличить. Надо сказать, что матч с «монегасками» пока является единственным, в котором ПСЖ потерял очки после зимних каникул. В остальных четырех поединках парижане обыграли на выезде «Ренн» 0:1, «Нант» 0:2 и «Дижон» 1:3, а дома «Лилль» 2:1.

Статистика и личные встречи

«Бордо» не проигрывает в чемпионате в шести последних турах подряд – три ничьи и три победы.

ПСЖ выиграл в гостях три последних матча кряду.

«Бордо» проиграл в чемпионате дома ПСЖ лишь один из пяти последних матчей.

Прогноз

Сложно сказать, будет ли победитель в матче вообще, несмотря на то, что парижане идут явными фаворитами. Однако стоит заметить, что команды очень мало пропускают в последних турах, да и в очных встречах на поле «Бордо» поединки чемпионата в получаются в основном низовые.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Бордо — 5,85

Ничья — 4,14

ПСЖ — 1,65

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