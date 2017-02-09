Футбол. Испания. Ла Лига. 22-й тур. Эспаньол – Реал Сосьедад

10 февраля 2017, 22:45 МСК

«Эспаньол»

В последних трех турах «Эспаньол» одержал три победы. Дома попугаи обыграли с одинаковым счетом 3:1 «Гранаду» и «Севилью», а на выезде одолели минимально «Малагу»- 1:0. Такой победный рывок поднял команду Кике Санчес Флореса на восьмое место, и от того же «Реал Сосьедада», который идет сейчас пятым, «попугаи» отстают на шесть очков. Нужно отметить, что «Эспаньол» заметно прибавил как раз в домашних матчах в плане результативности. В пяти последних поединках на родной арене «попугаи» одержали четыре победы с общим счетом 11:3.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» является самой бескомпромиссной командой в нынешнем чемпионате. На выезде баски еще ни разу не сыграли вничью. В десяти гостевых поединках «бело-синие» одержали пять побед и столько же раз проиграли. Причем проигрывал «Реал Сосьедад» не только лидеру, как это было в последнем матче, но и крепким середнякам «Вильярреалу», «Эйбару», «Атлетику» Бильбао.

Статистика и личные встречи

«Эспаньол» не проигрывает дома в чемпионате восемь матчей подряд, одержав четыре победы в пяти крайних из них.

«Реал Сосьедад» проиграл в гостях пять из десяти матчей нынешнего чемпионата.

«Эспаньол» обыгрывал «Реал Сосьедад» дома лишь в одном из пяти последних очных матчей.

Прогноз

В матче первого круга «Эспаньол» и «Реал Сосьедад» обменялись голами и завершили поединок в ничью. Впрочем, на тот момент «попугаи» исповедовали в основном игру от обороны, сейчас же каталонцы больше нацелены на атаку. Поэтому, предлагаем заиграть их победу с нулевой форой.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Эспаньол —2,85

Ничья — 3,26

Реал Сосьедад — 2,78

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