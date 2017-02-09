Смешанная эстафета 9.02.2017 на чемпионате мира стартует в 16:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию все поклонники биатлона сегодня, 9 февраля, смогут посмотреть на Первом канале, кроме того, прямые трансляции будут доступны на каналах «Матч! Арена» и «Евроспорт».

Биатлон, ЧМ 2017, Хохфильцен

9 февраля, смешанная эстафета: стартовый лист

1. Норвегия (Марте Ульсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен)

2. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

4. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин)

5. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад)

6. Швеция (Ханна Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем)

7. Чехия (Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)

8. США (Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Лоуэлл Бэйли, Шон Доэрти)

9. Швейцария (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Зерафин Вистнер)

10. Украина (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный)

11. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Фабьенн Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер)

12. Словения (Тея Грегорин, Аня Эржен, Миха Довжан, Клемен Бауэр)

13. Финляндия (Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хиденсало)

14. Беларусь (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников)

15. Казахстан (Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Максим Браун, Ян Савицкий)

16. Польша (Анна Мака, Кинга Миторай, Лукаш Щурек, Рафал Пенар)

17. Болгария (Эмилия Йорданова, Десислава Стоянова, Димитар Герджиков, Владимир Илиев)

18. Южная Корея (Екатерина Аввакумова, Анна Фролина, Ким Йон Гу, Ли Ин Бок)

19. Эстония (Кадри Лехтла, Йоханна Талихарм, Рене Цакна, Каури Койв)

20. Словакия (Паулина Фиалкова, Яна Герекова, Томаш Хасилла, Мартин Отченаш)

21. Литва (Наталья Кочергина, Диана Расимовичюте-Брице, Витаутас Строля, Рокас Суславичюс)

22. Канада (Джулия Рэнсом, Розанна Кроуфорд, Брендан Грин, Скотт Гоу)

23. Румыния (Луминица Пишкоран, Ева Тофалви, Ремус Фаур, Корнел Пукьяну)

24. Япония (Фуюко Татизаки, Сари Фуруя, Микито Татизаки, Цукаса Кобоноки)

25. Латвия (Байба Бендика, Жанна Юшкане, Андрей Расторгуев, Илмарс Брицис)

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