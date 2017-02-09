Хоккей. НХЛ. Колорадо — Питтсбург

10 февраля 2017 года, 05-00 МСК

«Колорадо»

«Колорадо» очень неожиданно начал побеждать. Сначала «Лавины» на своем льду обыграли «Виннипег» (5:2), а уже в следующем матче был разгромлен «Монреаль» (4:0). «Лавины» хуже всех играют дома в этом сезоне, поэтому две эти победы вызвали большое удивление у хоккейного сообщества. Мотивации у команды не прибавилось и шансов на плей-офф по-прежнему нет.

«Питтсбург»

«Питтсбург» продолжает борьбу с «Коламбусом» за второе место на Востоке. Сейчас в активе команды 72 очка после 52 матчей и победная серия из трех игр кряду была прервана в предыдущей встрече «Калгари» (2:3 Б). Теперь «Пингвины» едут в Денвер, но без Малкина и Шири. Гостям никак нельзя терять очки в матче с аутсайдером.

Статистика и личные встречи

«Колорадо» остается худшей домашней командой лиги. 15 очков в 26 играх удалось заработать команде.

«Питтсбург» не слишком хорош на выезде. За 24 встречи «Пингвины» добыли 25 очков.

Четыре из пяти последних матчей в Денвере остались за гостями.

Прогноз

«Питтсбург» здесь более мотивирован, несмотря на хорошее настроение у хозяев, гости должны побеждать аутсайдеров. Мы считаем, что «Пингвины» должны добыть уверенную победу, но предлагаем поставить на то, что «Пенс» просто выиграют.

Коэффициенты БК Леон:

Колорадо – 3,50

Ничья — 4,15

Питтсбург – 1,85



хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов