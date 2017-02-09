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Прогноз. Хоккей. «Колорадо» — «Питтсбург» 10 февраля 05:00 мск
«Колорадо», победивший в последних матчах «Виннипег» и «Монреаль», готовится к еще одной проверке. В пятницу в Денвер приедет Сидни Кросби и его дружина."
Хоккей. НХЛ. Колорадо — Питтсбург
10 февраля 2017 года, 05-00 МСК
«Колорадо»
«Колорадо» очень неожиданно начал побеждать. Сначала «Лавины» на своем льду обыграли «Виннипег» (5:2), а уже в следующем матче был разгромлен «Монреаль» (4:0). «Лавины» хуже всех играют дома в этом сезоне, поэтому две эти победы вызвали большое удивление у хоккейного сообщества. Мотивации у команды не прибавилось и шансов на плей-офф по-прежнему нет.
«Питтсбург»
«Питтсбург» продолжает борьбу с «Коламбусом» за второе место на Востоке. Сейчас в активе команды 72 очка после 52 матчей и победная серия из трех игр кряду была прервана в предыдущей встрече «Калгари» (2:3 Б). Теперь «Пингвины» едут в Денвер, но без Малкина и Шири. Гостям никак нельзя терять очки в матче с аутсайдером.
Статистика и личные встречи
«Колорадо» остается худшей домашней командой лиги. 15 очков
в 26 играх удалось заработать команде.
«Питтсбург» не слишком хорош на выезде. За 24 встречи «Пингвины» добыли 25 очков.
Четыре из пяти последних матчей в Денвере остались за гостями.
Прогноз
«Питтсбург» здесь более мотивирован, несмотря на хорошее настроение у хозяев, гости должны побеждать аутсайдеров. Мы считаем, что «Пингвины» должны добыть уверенную победу, но предлагаем поставить на то, что «Пенс» просто выиграют.
Коэффициенты БК Леон:
Колорадо – 3,50
Ничья — 4,15
Питтсбург – 1,85
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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