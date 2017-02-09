Футбол. Англия. Чемпионшип. 31-й тур. Шеффилд Уэнсдэй – Бирмингем

10 февраля 2017, 22:45 МСК

«Шеффилд Уэнсдэй»

«Шеффилд Уэнсдэй» в турнирной таблице сейчас идет на шестом месте. На прямую путевку в Премьер-лигу «совы» уже вряд ли смогут претендовать, а вот место в плей-офф еще нужно отстоять. Команда Карлуша Карвальяла очень неплохо играет дома . За 13 домашних матчей чемпионата «Шеффилд Уэнсдэй» записал себе в актив девять побед. На данный момент команда не проигрывала дома в пяти крайних поединках, одержав в них четыре победы. Мало того, лишь один пропущенный гол говорит о том, что у «сов» на данном этапе нет проблем в обороне.

«Бирмингем»

«Бирмингем» является добротным середняком Чемпионшипа. Сейчас команда идет на 12 месте, отставая от зоны плей-офф на девять пунктов.

Подопечные Джанфранко Дзолы теоретически могут еще претендовать на место в первой шестерке, но для этого нужно в первую очередь наладить игру как раз в гостях. За последние девять выездных встреч «Бирмингем» выиграл лишь однажды, уступив при этом пять раз.

Статистика и личные встречи

«Шеффилд Уэнсдэй» выиграл дома четыре из пяти последних матчей, пропустив всего один гол.

«Бирмингем» не выигрывает в гостях уже пять поединков подряд, проиграв три из них «всухую».

«Шеффилд Уэнсдэй» обыгрывал «Бирмингем» в трех из четырех последних домашних матчей, а в двух крайних не пропускал.

Прогноз

На наш взгляд, победу в этой встрече одержит «Шеффилд Уэнсдэй», который на порядок играет дома лучше, чем «Бирмингем» в гостях. К тому же и по составу «совы» сейчас сильнее, чем гости. Беннан, Пудил, Форьестеры, Уоллас имеют опыт выступления не только в Премьер-лиге, но и первые двое были заиграны в национальных сборных.

Коэффициенты БК Леон:

Шеффилд Уэнсдэй — 1,81

Ничья — 3,72

Бирмингем — 4,86

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