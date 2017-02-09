Баскетбол. НБА. «Портленд» – «Бостон»

10 февраля 2017, 06:30 МСК

«Портленд»

«Портленд» на данный момент занимают 9-е место в Западной конференции, уступая всего одну победу «Денверу». Мотивации у «Блэйзерс» хоть отбавляй, но результатами команда пока не блещет. За последние 10 матчей выиграна лишь половина, против соперников несильных, а проиграть успели «Далласу», «Филадельфии», и «Шарлотт».

Более двух недель назад «Портленд» в овертайме смогли обыграть «Бостон». Игра была равной, даже «Селтикс» выглядели лучше, реализация бросков и количество подборов тоже на стороне «Бостона», но удача улыбнулась команде Стоттса. В той игре 40 минут провел на паркете Эван Тернер, заработав 12 очков и сделав 4 ассиста. А сегодня утром появилась новость о том, что Эван не выйдет на паркет в ближайшие недели после того, как получил травму в матче против «Далласа». Потеря достаточно серьезная, и завтра игрока очень сильно будет не хватать.

Кроме Тернера травмированных в команде нет, и все готовы выйти на паркет в завтрашнем матче.

«Бостон»

Амбиции «Бостона» куда серьезнее, чем у «Портленда». Команда идет на втором месте Востока, имея 33 победы в активе, и это на 3 победы меньше, чем у «Кливленда», которые идут на первом месте. Плюс нельзя не отметить, что «Кавс» набирают свою лучшую форму, выиграв уже 4 матча кряду, а также есть игра в запасе, так что терять очки «Бостону» крайне не желательно. Но именно это и произошло сегодня утром, когда «кельты» на выезде не смогли справится с «Сакраменто», которые, кстати, играли без Демаркуса Каззинса.

На возвращение Эвери Бредли в ближайшее время надеяться не стоит. В выездное турне Бред Стивенс не взял игрока, так что до матча Всех Звезд мы его точно не увидим. Без своего защитника «Бостон» играть привык, все таки почти 20 матчей сыграно без Бредли, и как показывают результаты, игра команды заметно хуже не стала.

Кроме Бредли матч из-за болезни пропускает Джексон. Игрок тоже не основы, и серьезной потерей его назвать нельзя.

Статистика и личные встречи

«Бостон» не могут выиграть у «Портленда» на протяжении трех последних матчей.

На домашнем паркете «Портленд» одержали 56% побед.

В этом сезоне «Бостон» лишь трижды проиграли 2 и более матча подряд.

Прогноз

«Портленд» — типичный середняк лиги, к тому же, в силу молодости игроков команды, крайне не стабилен. Учитывая, что «Бостон» борется за самые высокие места в конференции, а так же потерю очков в прошлой игре, считаем завтра команда Стивенса не проиграет.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Портленд — 1,85

Бостон — 2,05

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