Хоккей. НХЛ. Вашингтон — Детройт

10 февраля 2017 года, 03-00 МСК

«Вашингтон»

«Вашингтон» продолжает сохранять лидерство в лиге и отрыв от занимающего второе место «Коламбуса» составляет уже 7 зачетных единиц. Расслабляться Овечкину и партнерам пока что рано и команда находится в отличной форме. В последних матчах «Кэпиталс» расправились с «Каролиной» (5:0) и «Лос-Анджелесом» (5:0) и серия побед «Вашиков» равна уже четырем матчам.

«Детройт»

У «Детройта» все наоборот. Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, но пока что рано списывать «Крылья» со счетов. Плотность в таблице Востока настолько большая, что разрыв между 8 и 16 местом всего пять очков. Надо сказать о том, что «Детройт» неплохо играет на выезде, а вот дома игра у команды получается через раз.

Статистика и личные встречи

«Вашингтон» играл дома на ТБ 5.5 11 раз в 28 матчах. Средний тотал команды 5.2 ш/и, дома 4.9 ш/и.

«Детройт» на выезде так же не слишком результативен. Средняя результативность матчей «Крыльев» равна 5.1 ш/и.

Уже шесть матчей подряд эти команды не могут забить шесть и более шайб в очных встречах.

Прогноз

Хозяева не так мотивированы, как гости, но у «Вашингтона» очень хорошая оборона, которая не пропустила в двух последних играх. «Детройту» придется идти вперед, потому что «Ред Уингз» очень нужны очки. Мы считаем, что на двоих командам не удастся много забить. Предлагаем поставить на тотал меньше.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Вашингтон – 1,67

Ничья — 4,54

Детройт – 4,42

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