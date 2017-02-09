Хоккей. НХЛ. Филадельфия — Айлендерс

10 февраля 2017 года, 03-00 МСК

«Филадельфия»

«Филадельфия» снова находится на грани вылета из зоны плей-офф. Сейчас на счету команды 59 очков после 54 матчей. Дель Зотто и Конечны травмированы, что не так хорошо для общей картины. На своей арене «Летчики» играют неплохо и набрали уже 36 очков в 28 матчах.

«Айлендерс»

«Айлендерс» ужасен на выезде. 16 очков в 20 матчах и 16 место в конференции. Сейчас «Айлы» ведут упорную борьбу за первую восьмерку и одним из главных конкурентов является как раз-таки «Филадельфия». Что касаемо потерь, то на лед не выйдет Хамоник и под вопросом участие Клаттербака.

Статистика и личные встречи

«Филадельфия» выиграла пять из шести последних матчей на «Веллс Фарго Центр» арене.

«Айлендерс» очень плох на выезде. Последнее место в конференции занимает команда по данному показателю.

В шести из семи последних матчах успеха добивались «Летчики».

Прогноз

Обе команды мотивированы на данную встречу, но хозяева выглядят несколько предпочтительнее. «Филадельфия» будет играть дома, против слабого на выезде клуба, который на своем льду регулярно обыгрывает. Исходя из этого, хотим предложить поставить на нулевую фору первой.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Филадельфия – 2,35

Ничья — 3,96

Айлендерс – 2,73

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов