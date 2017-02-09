Хоккей. НХЛ. Коламбус — Ванкувер

10 февраля 2017 года, 03-00 МСК

«Коламбус»

«Коламбус» уже потерял первое место в лиге и теперь переключился на удержание второй строчки. На хвосте сидит грозный «Питтсбург», который не отпускает «Пиджаков» ни на очко. Форма у команды средняя и в пяти последних матчах удалось добыть скромные пять баллов. Что касаемо игры дома, то получается неплохо и в 25 встречах «Блю Джекетс» заработали 37 зачетных единиц.

«Ванкувер»

Канадцы снова посыпались. Мало того, что команда с самого начала сезона ужасно чувствует себя на выезде, так сейчас «Ванкувер» начал проигрывать еще и дома. Это недопустимо на таком важном этапе сезона, когда «Касатки» практически забрались в первую восьмерку, выбравшись с самых низов конференции. На данный момент на счету «Кэнакс» серия из четырех поражений.

Статистика и личные встречи

Семь из восьми последних матчей в Коламбусе прошли на ТМ 5.5.

Хозяева в своих играх пробивали средний тотал по лиге 22 раза против 30, а средняя результативность равняется 5.5 ш/и.

«Кэнакс» играют на 5 ш/и, ТМ 5.5 был в матчах «Касаток» 32 раза.

Прогноз

Сейчас обеим командам очень нужна победа, поэтому стоит ждать от этой встречи очень цепкого и вязкого хоккея. Считаем, что матч пройдет с оглядкой на оборону и голевой феерии ждать не придется. Предлагаем заключить пари в БК Лига Ставок на тотал 5.5 меньше.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Коламбус – 1,78

Ничья — 4,24

Ванкувер – 3,98

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов