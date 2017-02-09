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Прогноз. Хоккей. «Коламбус» — «Ванкувер» 10 февраля 03:00 мск
В пятницу «Ванкувер» снова попытается победить на выезде. Пока что братья Седины никак не могут подобрать правильные слова в раздевалке, чтобы настроить партнеров на гостевую встречу."
Хоккей. НХЛ. Коламбус — Ванкувер
10 февраля 2017 года, 03-00 МСК
«Коламбус»
«Коламбус» уже потерял первое место в лиге и теперь переключился на удержание второй строчки. На хвосте сидит грозный «Питтсбург», который не отпускает «Пиджаков» ни на очко. Форма у команды средняя и в пяти последних матчах удалось добыть скромные пять баллов. Что касаемо игры дома, то получается неплохо и в 25 встречах «Блю Джекетс» заработали 37 зачетных единиц.
«Ванкувер»
Канадцы снова посыпались. Мало того, что команда с самого начала сезона ужасно чувствует себя на выезде, так сейчас «Ванкувер» начал проигрывать еще и дома. Это недопустимо на таком важном этапе сезона, когда «Касатки» практически забрались в первую восьмерку, выбравшись с самых низов конференции. На данный момент на счету «Кэнакс» серия из четырех поражений.
Статистика и личные встречи
Семь из восьми последних матчей в Коламбусе прошли на ТМ
5.5.
Хозяева в своих играх пробивали средний тотал по лиге 22 раза против 30, а средняя результативность равняется 5.5 ш/и.
«Кэнакс» играют на 5 ш/и, ТМ 5.5 был в матчах «Касаток» 32 раза.
Прогноз
Сейчас обеим командам очень нужна победа, поэтому стоит ждать от этой встречи очень цепкого и вязкого хоккея. Считаем, что матч пройдет с оглядкой на оборону и голевой феерии ждать не придется. Предлагаем заключить пари в БК Лига Ставок на тотал 5.5 меньше.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Коламбус – 1,78
Ничья — 4,24
Ванкувер – 3,98
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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