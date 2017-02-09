Хоккей. НХЛ. Оттава — Даллас

10 февраля 2017 года, 03-30 МСК

«Оттава»

«Оттава» после потери основного голкипера команды Андерсона некоторое время не могла прийти в себя. Сейчас, правда, команда уже на шестом месте в Восточной конференции, но форма хозяев настораживает. «Сенаторс» проиграли четыре из пяти последних матчей, причем последние два были проиграны с общим счетом 0:10. Тренерскому штабу стоит серьезно задуматься теперь.

«Даллас»

«Даллас» также никак не может поверить себя. Удивительно, но команда с таким мощным составом занимает скромное 12 место на Западе. Скорее всего, основной причиной этого является то, что клуб весь сезон мучают травмы, и некоторые проблески в игре «Старз» по ходу регулярки все-таки были. В любом случае, шансы на выход в плей-офф у «Звезд» еще остались и им следует за него побороться.

Статистика и личные встречи

«Даллас» не проигрывает в Оттаве уже семь матчей. С 2003 года.

Лишь в однажды в девяти последних встречах между командами «Сенаторс» удалось победить.

Обе команды находятся в ужасной форме.

Прогноз

Хозяева в неплохом пока что положении, чего не скажешь о «Далласе». Гостям очень нужны очки и сейчас самое время начать их зарабатывать.

Считаем, что «Звезды» хотя бы не проиграют и предлагаем поставить на двойной шанс второй.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Оттава – 2,34

Ничья — 4,00

Даллас – 2,72

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