Cпорт
Прогноз. Хоккей. «Оттава» — «Даллас» 10 февраля 03-30 мск
Канадская «Оттава» совсем скоро примет на льду «Канадиен Тайер Центр» арены «Звезд» из Далласа. Гости пока что никак не могут прервать свою серию поражений."
Хоккей. НХЛ. Оттава — Даллас
10 февраля 2017 года, 03-30 МСК
«Оттава»
«Оттава» после потери основного голкипера команды Андерсона некоторое время не могла прийти в себя. Сейчас, правда, команда уже на шестом месте в Восточной конференции, но форма хозяев настораживает. «Сенаторс» проиграли четыре из пяти последних матчей, причем последние два были проиграны с общим счетом 0:10. Тренерскому штабу стоит серьезно задуматься теперь.
«Даллас»
«Даллас» также никак не может поверить себя. Удивительно, но команда с таким мощным составом занимает скромное 12 место на Западе. Скорее всего, основной причиной этого является то, что клуб весь сезон мучают травмы, и некоторые проблески в игре «Старз» по ходу регулярки все-таки были. В любом случае, шансы на выход в плей-офф у «Звезд» еще остались и им следует за него побороться.
Статистика и личные встречи
«Даллас» не проигрывает в Оттаве уже семь матчей. С 2003
года.
Лишь в однажды в девяти последних встречах между командами «Сенаторс» удалось победить.
Обе команды находятся в ужасной форме.
Прогноз
Хозяева в неплохом пока что положении, чего не скажешь о «Далласе». Гостям очень нужны очки и сейчас самое время начать их зарабатывать.
Считаем, что «Звезды» хотя бы не проиграют и предлагаем поставить на двойной шанс второй.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Оттава – 2,34
Ничья — 4,00
Даллас – 2,72
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.