Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 февраля 2017 составляет 59,02 руб., курс евро на сегодня равен 63,02 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 57.91 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 60.09 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 61.86 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 64.30 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 10.02.2017 до 60,82 руб.

Аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева полагает, что курс рубля дойдет до предела в 58,77. На рост рубля по ее мнению оказывает влияние нефть, цены возможно дойдут до отметки 56,00

Выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной повлияло на стабильность российской валюты. Она заверила, что покупку Минфином РФ валюты не надо рассматривать как валютные интервенции. Ее выступление считают агрессивным в плане монетарной политики. Точно определив границы дозволенного она сказала, что широкомасштабного снижения ставок не запланировано.

Конечный предел инфляции не достигнут, а такой фактор всегда укрепляет рубль по мнению Афанасьевой.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.

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