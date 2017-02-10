«В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию 6 конечных станций городского пассажирского транспорта, предназначенных как для автобусов, так и для троллейбусов. Общая площадь объектов составит 3,6 тыс.кв.м. Конечные станции для общественного транспорта используются для оперативного руководства движением автобусных маршрутов, организации отдыха и питания персонала, размещения станционных служб и устранения мелких неисправностей подвижного состава», - рассказал руководитель департамента.

Предусмотрены к строительству следующие объекты:

1.Здание конечной станции городского пассажирского транспорта с расширением отстойно-разворотной площадки, Чечулина ул., вл.15;

2.Перевод конечной станции "Лужники-Северная" на территории конечной станции "Лужники-Южная" по адресу Новолужнецкий проезд, вл.3.;

3.Конечная станция городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой, ул. Беломорская, к/т "Нева";

4.Здание конечной станции экспресс-маршрута Государственного унитарного предприятия "Мосгортранс": в районе станции метро "Кунцевская", Кастанаевская ул.;

5.Здание конечной станции экспресс-маршрута Государственного унитарного предприятия "Мосгортранс": Ярославское шоссе (Холмогорская ул., д.1);

6.Конечная станция городского пассажирского транспорта, Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс", поселок Северный, мкр. 4, район Северный

В зданиях конечных станций разместятся комнаты дежурного по станции и отдыха водителей со спортивными тренажерами, пост охраны, буфет, душевые, комната для проведения медицинского осмотра.

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