Путешествие

Эта договоренность стала главным итогом рабочей поездки в столицу немецкой земли Саксония министра, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергея Черёмина. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента.

Обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт в ходе встречи с министром заявил, что столица Саксонии — ключевой экономический регион в Восточной Германии — давно проявляет интерес к развитию отношений с Москвой, которая является одним из самых привлекательных рынков для саксонских компаний.

Д. Хильберт с сожалением констатировал серьёзное снижение объемов взаимной торговли. Негативное влияние на нереализованный потенциал экономических отношений между регионами продолжают оказывать секторальные санкции, вызывающие всё большее недовольство немецких предпринимателей.

Сергей Черёмин рассказал о последних достижениях Москвы, в частности, по развитию инфраструктуры, внедрению информационных технологий в управление мегаполисом, развитию сети технопарков и технополисов, реформах в области здравоохранения и образования. Особый интерес у обер-бургомистра Дрездена вызвала идея создания при поддержке властей двух регионов билингвальных школ и расширения сети учебных заведений, где русский язык преподавался бы как первый или второй иностранный.

Д. Хильберт выразил намерение посетить российскую столицу с группой специалистов для изучения современных технологий по внедрению интеллектуальной системы управления дорожным движением, развитию общественного транспорта, ознакомиться с реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры, парков и общественных пространств. В рамках этого визита и предполагается подписание программы сотрудничества между городами.

Глава ДВМС пригласил обер-бургомистра Дрездена принять участие в урбанистическом и других международных форумах в Москве в качестве одного из спикеров.

Обстоятельной и насыщенной идеями укрепления связей Дрездена с Москвой стала беседа Сергея Черёмина с президентом Парламента Саксонии Матиасом Рёблером, который высказал крайнюю заинтересованность в установлении практического взаимодействия с Московской городской Думой. «Мы могли бы на регулярной основе обмениваться делегациями, опытом законотворчества в сфере градостроительной политики, обеспечения устойчивого экономического и социального развития, создания привлекательной бизнес-среды и методиками привлечения инвестиций», — подчеркнул М. Рёблер.

Отвечая на предложение руководителя ДВМС разработать «дорожную карту» по укреплению позиций русского языка в Саксонии и более широкого изучения немецкого в московских школах, президент ландтага подчеркнул, что это один из приоритетов по развитию гуманитарных и культурных связей между двумя регионами.

Тема укрепления кооперации между средними и малыми предприятиями, вопросы сотрудничества в области конгрессно-выставочной деятельности, стимулирования прямых инвестиций и локализации производства стали главными на встрече Сергея Черёмина с руководителем Агентства по развитию Саксонии Петером Носнагелем. Достигнута договоренность об организации в мае 2017 года бизнес-миссии саксонских компаний в Москву, представляющих не только крупный, но также средний и малый бизнес.

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