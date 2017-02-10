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Московская жизнь

В северо-западной части столицы будут построены две школы

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

В северо-западной части столицы будут построены две школы

Информационный Центр Правительства Москвы 10 февраля 2017г., 10:15

Две школы могут построить за счет средств городского бюджета на северо-западе Москвы летом 2017 года.

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«Две школы будут построены в этом году в Северо-Западном округе Москвы за счет средств городского бюджета. Это школа на 825 мест по адресу: ул. Юровская, вл. 99 и школа на 550 мест на ул. Митинская, вл. 30. На объектах завершаются внутренние отделочные работы, идет монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории. Завершить строительство образовательных учреждений мы планируем летом», - приводятся в сообщении слова Андрея Бочкарева.

В зданиях школ оборудуют учебные кабинеты, мастерские, лаборантские, компьютерные кабинеты, актовые и спортивные залы, читальные залы и книгохранилища, залы для занятий хореографией и гимнастикой, фото-кино студии, интернет-клуб и другие помещения. Школа на ул. Митинская предусматривает обучение 22 классов, школа на ул. Юровская - 33 класса. Образовательное учреждение на ул. Юровская также получит собственный автономный источник тепла – блочно-модульную котельную.

«На прилегающих территориях школ разместятся спортивные площадки с беговыми дорожками и полосой препятствий, зоны отдыха для учеников, а также малые архитектурные формы, газоны и кустарники. В школах будет предусмотрено единовременное обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели», - пояснили в пресс-службе.

Всего в этом году планируется построить 22 объекта образования более чем на 10 тысяч мест: это 12 детских садов на 2,7 тысяч мест, три пристройки к школам на 1 тысячу мест и семь школ на 6,65 тысяч мест.

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