Культура
Новые персонажи Льва Толстого и Федора Достоевского появятся в игре "Узнай Москву"
Новые персонажи в приложении "Узнай Москву" появятся до конца первого квартала 2017 года."
Об этом cообщил рассказал первый заместитель руководителя Департамента информационных технологий Андрей Белозеров. Он пояснил, что виртуальные копии Льва Толстого и Федора Достоевского появятся на улицах столицы, ориентировочно, в марте.
"Что касается игры "Узнай Москву", то наш опыт показывает, что это действительно успешная история, поэтому мы ее будем продолжать. Мы можем назвать новых персонажей, которые будут в игре – это Достоевский и Лев Толстой. Начнем в этом квартале, когда потеплеет, чтобы не бегать по морозу", – пояснил Белозеров.
Приложение "Узнай Москву" работает по принципу Pokemon Gо, только в дополненной реальности пользователи ищут не Пикачу и Слоупока, а Пушкина, Чайковского, Гагарина и других знаменитых деятелей разных эпох. Пользователь получит возможность поймать персонажа, как только окажется в радиусе 50 метров от установленной на карте геометки двойника.
После этого игроки могут сфотографировать найденного трехмерного персонажа со всех сторон и сделать с ним селфи. Фигуры выполнены в высоком разрешении.
У них можно даже рассмотреть детали костюмов. Белозеров рассказал, что точная статистика пока собирается, однако уже сейчас можно говорить о том, что игра популярна.
"Как ни странно, игровая механика и вообще игровые сервисы, вся аналитика мировой игровой индустрии говорят о том, что возраст игроков растет. То есть самыми активными потребителями игр компьютерных, как ни странно, во всем мире являются не дети и даже не школьники, средний возраст игрока 32 года", – подчеркнул он.
На сегодняшний день с помощью приложения можно поймать
девять двойников:
• Виктор Цой;
• Петр Чайковский;
• Юрий Гагарин;
• Александр Пушкин;
• Михаил Ломоносов;
• Наполеон Бонапарт;
• Иван Грозный;
• Петр I;
• царь Алексей Михайлович.
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