Здесь интересно

«Всё живое из яйца», – сказал основатель эмбриологии Уильям Гарвей. Но что дальше? У многих животных новорожденные отличаются от взрослых лишь размерами и пропорциями. Но немало и тех, у кого из яйца выходит существо, совсем не похожее на маму и папу. О самостоятельных детях природы и их волшебных метаморфозах рассказывает новая выставка «Детство, отрочество… куколка» в Дарвиновском музее. Больше 200 экспонатов из

фондов музея дополняют чудесные фотографии, выполненные участниками Макроклуба. Посетители смогут «взглянуть в глаза» юной кобылке, проследить за превращениями стрекозы, увидеть, как из пены рождается цикадка.

Взросление животных может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет. Но не все дети нуждаются в опеке родителей. Среди детёнышей насекомых, земноводных, моллюсков есть вполне самостоятельные «личности». Личинки губок и кораллов, например, с рождения путешествуют в океане за многие километры от дома, стрекозы еще в младенчестве применяют навыки смертоносной охоты, а прожорливые гусеницы сами заботятся о своём пропитании. Такая жизнь вдали от родителей – не проявление подросткового максимализма, а суровая необходимость. Раздельное существование «отцов и детей» позволяет многодетному семейству не конкурировать друг с другом за пищу и кров, эффективно расселяться по планете, и, в случае катаклизма, иметь возможность восстановить популяцию.

Но за всё надо платить. Чтобы стать взрослой, личинке нужно пройти через метаморфоз – сложный процесс превращения и перестройки всех систем жизнеобеспечения. Некоторые «подростки» переживают эту стадию, спрятавшись в куколку, другим ежедневно приходится бороться со стрессом, подмечая всё новые изменения в своём организме – то лапы вырастут, то хвост отвалится! Фотографы Макроклуба запечатлели эти волшебные моменты преображения странных, инопланетного вида личинок в «прекрасных лебедей» в многократном увеличении. Благодаря усидчивости и профессионализму участников Клуба теперь и вы станете свидетелями этого чуда.

Есть свои прелести и в родительском воспитании. Долгое время, проведённое под боком у мам и пап, дает возможность обучить подрастающих чад премудростям взрослой жизни. Взрослым приходится несладко: попробуй из 500-граммового малыша выкормить медведя или потаскать на спине всё потомство несколько месяцев кряду! Выставка рассказывает не только о родительских подвигах млекопитающих, но и о том, какое место в познании мира у их малышей занимает игра.

Усвоить новые знания с помощью игр смогут и ваши дети, участвуя в специальной образовательной программе на выставке. Она включает творческий и интеллектуальный конкурсы, настольные игры и мастерскую.

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