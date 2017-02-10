Московская жизнь
Прекращается строительство 12-ти ярусных паркингов в Москве
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 февраля 2017 года согласилась с прекращением реализации инвестиционных проектов по строительству 12 многоуровневых паркингов."
В Москве отменено строительство 12 многоуровневых паркингов
Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Строительство гаражных комплексов планировалось по
адресам:
- Балакиревский пер., вл. 6 (ЦАО);
- Гиляровского ул., вл. 64 (ЦАО);
- Сигнальный проезд, вл. 37 (СВАО);
- Бибиревская ул., вл. 4 (СВАО);
- Огородный проезд, вл. 20 (СВАО);
- 1-й Красногорский проезд, вл. 6 (СЗАО);
- Бульвар Яна Райниса, вл. 41-39 (СЗАО);
- Героев Панфиловцев ул., вл. 17, корп. 4 (СЗАО);
- Планерная ул., вл. 9 (СЗАО);
- Большой Волоколамский проезд, вл. 12 (СЗАО);
- пос. Мосрентген, вблизи ГСК «Альтаир» (ТиНАО);
- Беловежская ул., вл. 4 (ЗАО).
Как отметил Председатель Москомстройинвеста, ответственный
секретарь ГЗК Константин Тимофеев, часть из указанных участков будут выставлены
на торги, часть – планируется озеленить и благоустроить.
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