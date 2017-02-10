В Москве отменено строительство 12 многоуровневых паркингов

Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Строительство гаражных комплексов планировалось по адресам:

- Балакиревский пер., вл. 6 (ЦАО);

- Гиляровского ул., вл. 64 (ЦАО);

- Сигнальный проезд, вл. 37 (СВАО);

- Бибиревская ул., вл. 4 (СВАО);

- Огородный проезд, вл. 20 (СВАО);

- 1-й Красногорский проезд, вл. 6 (СЗАО);

- Бульвар Яна Райниса, вл. 41-39 (СЗАО);

- Героев Панфиловцев ул., вл. 17, корп. 4 (СЗАО);

- Планерная ул., вл. 9 (СЗАО);

- Большой Волоколамский проезд, вл. 12 (СЗАО);

- пос. Мосрентген, вблизи ГСК «Альтаир» (ТиНАО);

- Беловежская ул., вл. 4 (ЗАО).

Как отметил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, часть из указанных участков будут выставлены на торги, часть – планируется озеленить и благоустроить.



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