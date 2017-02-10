Зрители смогут увидеть трансляцию состязаний по каналам «Матч ТВ» и «Евроспорт». В гонке примут участие 101, в число которых входят четыре россиянки.

Первой стартует француженка Мари Дорен-Абер, её номер первый.

64-й номер у биатлонистки из Германии Лауры Дальмайер. Габриэла Коукалова, которая в общем зачете КМ на втором месте примет участие в гонке под номером 96.

биатлон Кубок мира сезон Ново-Место игры 2016/2017 эстафета супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборной

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов