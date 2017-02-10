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Cпорт

Биатлон. Кубок мира. Женский спринт 10 февраля. Трансляция «Матч ТВ» и «Евроспорт» в 16:30 мск

Биатлон. Кубок мира. Женский спринт 10 февраля. Трансляция «Матч ТВ» и «Евроспорт» в 16:30 мск

Тэги: игры, биатлон, Хохфильцен

sportruss.ru 10 февраля 2017г., 11:35

Начнется спринтерская гонка среди женщин 10 февраля в Хохфильцене в 16:45 мск.

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Зрители смогут увидеть трансляцию состязаний по каналам «Матч ТВ» и «Евроспорт». В гонке примут участие 101, в число которых входят четыре россиянки.

Первой стартует француженка Мари Дорен-Абер, её номер первый.

64-й номер у биатлонистки из Германии Лауры Дальмайер. Габриэла Коукалова, которая в общем зачете КМ на втором месте примет участие в гонке под номером 96.

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