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Cпорт
Биатлон. Кубок мира. Женский спринт 10 февраля. Трансляция «Матч ТВ» и «Евроспорт» в 16:30 мск
Начнется спринтерская гонка среди женщин 10 февраля в Хохфильцене в 16:45 мск."
Зрители смогут увидеть трансляцию состязаний по каналам «Матч ТВ» и «Евроспорт». В гонке примут участие 101, в число которых входят четыре россиянки.
Первой стартует француженка Мари Дорен-Абер, её номер первый.
64-й номер у биатлонистки из Германии Лауры Дальмайер. Габриэла Коукалова, которая в общем зачете КМ на втором месте примет участие в гонке под номером 96.
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