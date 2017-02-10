Личный бюджет

Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» предупредил Минсельхоз о том, что цены на молочную продукцию могут вырасти. По мнению производителей к этому приведет постановление Россельхознадзора об ограничении ввоза сырого молока из 25 российских регионов.

В январе ведомство постановило, чтобы в регионах, где были отмечены случаи болезней животных, молоко до поставки в другие регионы проходило полную пастеризацию. По мнению производителей, это приведет к снижению поставок, поскольку у многих предприятий нет для этого необходимого оборудования. К тоже, как пишут производители в письме в Минсельхоз, продукция и так обладает всеми необходимыми ветеринарными сертификатами и проходит проверку, поэтому ограничения Россельхознадзора излишни.

В 2016 году на российском рынке наблюдался дефицит сырого молока, из-за чего производителям пришлось доставлять его на заводы из более дальних регионов. Под ограничения Россельхознадзора попали Татарстан и Ростовская область, которые входят в пятерку лидеров по производству сырого молока. Из-за решения ведомства теперь в этих регионах цена на молоко может снизиться, но в других, куда они поставляли продукцию, стоимость молочных продуктов вырастет.

В Минсельхозе подтвердили получение письма, но не стали его комментировать. В Россельхознадзоре письмо назвали «пиаром» и сказали, что их постановление обусловлено «вопросами безопасности» и не вызовет перебоев в поставках сырья и работе молокозаводов.

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