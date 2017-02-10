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Авто

Перекрыта до 14:00 Большая Татарская улица

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Перекрыта до 14:00 Большая Татарская улица

M24.ru 10 февраля 2017г., 12:20

Большую Татарскую улицу перекрыли из-за пятничного намаза

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Большую Татарскую улицу закрыли для проезда в пятницу из-за проведения намаза в Исторической Мечети Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Пятничная молитва Джума-намаз начнется в 12:40. Проехать по улице нельзя будет до 14:00. Департамент просит водителей заранее планировать маршрут объезда.

Историческая мечеть Москвы на Большой Татарской 28 основана в 1823 году и является старейшей из ныне действующих мечетей столицы.

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