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Авто
Ограничено движение в Малом Саввинском переулке
Ограничение движения в Малом Саввинском переулке сохранят из-за продления сроков инженерных работ, сообщает инфоцентр транспортного комплекса столицы."
С 10 февраля до 10 апреля для въезда будет закрыта одна из полос на Малом Саввинском переулке от дома 12, строение 13 до пересечения с Погодинской улицей.
Вместе с тем, с 10 февраля по 20 апреля будет закрыт участок Погодинской улицы возле дома 16.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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