С 10 февраля до 10 апреля для въезда будет закрыта одна из полос на Малом Саввинском переулке от дома 12, строение 13 до пересечения с Погодинской улицей.

Вместе с тем, с 10 февраля по 20 апреля будет закрыт участок Погодинской улицы возле дома 16.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

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