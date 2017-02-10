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Авто

Ограничено движение в Малом Саввинском переулке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ограничено движение в Малом Саввинском переулке

M24.ru 10 февраля 2017г., 12:24

Ограничение движения в Малом Саввинском переулке сохранят из-за продления сроков инженерных работ, сообщает инфоцентр транспортного комплекса столицы.

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С 10 февраля до 10 апреля для въезда будет закрыта одна из полос на Малом Саввинском переулке от дома 12, строение 13 до пересечения с Погодинской улицей.

Вместе с тем, с 10 февраля по 20 апреля будет закрыт участок Погодинской улицы возле дома 16.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

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