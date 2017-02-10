Будем здоровы

«Я пару лет встречался с жителями Некрасовки, просили меня ускорить строительство поликлиники. Мы на год ускорили строительство. И это не просто поликлиника районного звена, а такая полноценная клиника, с МРТ, с компьютерной томографией, с УЗИ и так далее - то есть полноценная такая вот поликлиника, где будут работать лучшие специалисты», - отметил мэр во время общения с жителями.



С.Собянин пообещал, что постепенно поликлиника будет доукомплектована всем необходимым. Жители Некрасовки поблагодарили мэра за строительство поликлиники. По словам мэра, на очереди в Некрасовке и открытие станции метро. «Строим метро. Это одна из самых протяженных веток в Москве. Надо построить в 2018 г., надеюсь, работы закончим», - добавил мэр.



С.Собянин отметил важность того, чтобы в Некрасовке открывались также новые детские сады и школы. «Мы часть уже запустили, продолжаем еще строить две школы. И в ближайшее время в сентябре запустим еще одну школу, еще одна школа строится, и пять детских садов у нас в проектировании и строительстве. Поэтому в Некрасовке все будет обеспечено и детскими садами, и школами, и поликлиниками», - добавил С.Собянин.



Строительство нового здания поликлиники в Некрасовке по адресу: ул. Недорубова, д. 2 было осуществлено за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы. Активная фаза строительных работ осуществлялась с февраля по ноябрь 2016 г. Благоустройство территории будет завершено в теплое время года.



Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену или 265 тыс. посещений в год. Поликлиника относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, что предполагает наличие собственных диагностических отделений и широкого спектра врачей-специалистов.

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