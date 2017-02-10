Известный российский режиссер Александр Сокуров поделился своим отношением к телевизионным политическим обозревателям и военным конфликтам РФ с другими странами.



Как заявил кинодеятель в интервью он надеется, что российские политические комментаторы, сотрудники телевидения и радио однажды предстанут перед Гаагским трибуналом. Он окрестил журналистов провокаторами, которые "во время пожара разбрасываются спичками" и предложил властями обратить на них особое внимание.



"Они должны быть наказаны. Это же просто преступники, которые работают и на государственных, и на частных каналах", — сказал он, назвав глубочайшим заблуждением мнение о том, что русские и украинцы являются одним народом.



Сокуров считает, что страны сблизила "советская практика", хотя русские и украинцы являются "просто соседями". При этом исторический путь украинцев режиссер счел унизительным, так как он предполагает постоянное вмешательство извне.



"А тут еще и ума украинской политике явно не хватает. В тяжелый исторический момент народ не выдвинул масштабных политиков, которые смогли бы деликатно выйти из сложных конфронтационных обстоятельств", — сказал режиссер.



В качестве решения проблемы конфликтов России с соседними странами, Сокуров предложил внести в Конституцию принцип мирного сосуществования с государствами, которые имеют общую границу с нашей страной. Он считает, что даже в случае нападения на Россию следует находить в себе силы не использовать собственную армию и не вторгаться на чужую территорию.

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