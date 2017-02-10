Cкандал недели

Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский сказал, что телеведущая Ксения Собчак уложила своего мужа в могилу. Соответствующим видео Ксения Собак поделилась со своими поклонниками с своем Instagram.

На записи Жириновский рассуждает о том, почему известным и состоятельным людям так сложно найти любовь. В качестве примера Владимир Вольфович приводит Романа Абрамовича и Ксению Собчак.

«Абсолютное большинство браков в мире не по любви, а по расчёту. Даже у таких, как Абрамович. У него денег сколько? Чего он женится всё опять?! Чего Собчак столько раз пыталась выйти замуж? Деньги есть, жильё есть, всё есть… Любовь трудно найти», – рассуждает Жириновский.

В свою очередь Собчак, посмотрев запись несколько раз, так и не смогла понять, что имел в виду политик. "Прослушала пять раз,так и не поняла,по любви я вышла замуж или нет,и что там за муж в могиле", - написала в подписи к видео Собчак.

Собчак и Виторган поженились 1 февраля 2013 года. Для Собчак это первый брак, для Виторгана – третий. От первого брака с актрисой Викторией Верберг у него есть двое детей: дочь Полина и сын Даниил.



В ноябре прошлого года у пары родился долгожданный сын, мальчика назвали Платоном. В эти выходные телеведущая и ее супруг отпраздновали очередную годовщину свадьбы — их семье исполнилось четыре года.

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