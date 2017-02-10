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Происшествия

Отравление детей вызвало подозрение у СК

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отравление детей вызвало подозрение у СК

M24.ru 10 февраля 2017г., 14:13

Проверка идет из-за отравления детей в подмосковном санатории

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Следователи проверяют информацию СМИ об отравлении 13 детей в санатории в подмосковном Фрязине.

Всех детей госпитализировали. Медики диагностировали у них острый гастрит и оказали своевременную помощь.

Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное средней тяжести. В больнице дети будут находиться минимум пять дней.

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