версия для печати
Происшествия
Отравление детей вызвало подозрение у СК
Проверка идет из-за отравления детей в подмосковном санатории"
Следователи проверяют информацию СМИ об отравлении 13 детей в санатории в подмосковном Фрязине.
Всех детей госпитализировали. Медики диагностировали у них острый гастрит и оказали своевременную помощь.
Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное средней тяжести. В больнице дети будут находиться минимум пять дней.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.