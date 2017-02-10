Происшествия

Следователи проверяют информацию СМИ об отравлении 13 детей в санатории в подмосковном Фрязине.

Всех детей госпитализировали. Медики диагностировали у них острый гастрит и оказали своевременную помощь.

Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное средней тяжести. В больнице дети будут находиться минимум пять дней.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов