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Политика

После решения совета палаты теперь можно принять срочные законы ГД

Фото: © Фото с сайта duma.gov.ru

После решения совета палаты теперь можно принять срочные законы ГД

ИА «РОСБАЛТ» 10 февраля 2017г., 14:19

Госдума разрешила депутатам принимать срочные законы только по решению совета палаты

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Согласно принятым поправкам в думский регламент, Совет Госдумы в исключительных случаях и по мотивированному предложению профильного комитета сможет принимать решения об одновременном одобрении депутатами закона во втором и третьем чтении, то есть в один день. Сейчас депутаты принимают законопроекты сразу во втором и третьем чтении по предложению думских комитетов.

Депутаты также отменили «час голосования», во время которого они принимали или отклоняли рассмотренные в течение дня законопроекты. Теперь законопроекты будут выноситься на голосование сразу после их обсуждения.

Еще одной поправкой в регламент депутаты приравняли в части материально-технического обеспечения замруководителя фракции «Единая Россия» к руководителю.

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