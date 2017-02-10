Согласно принятым поправкам в думский регламент, Совет Госдумы в исключительных случаях и по мотивированному предложению профильного комитета сможет принимать решения об одновременном одобрении депутатами закона во втором и третьем чтении, то есть в один день. Сейчас депутаты принимают законопроекты сразу во втором и третьем чтении по предложению думских комитетов.

Депутаты также отменили «час голосования», во время которого они принимали или отклоняли рассмотренные в течение дня законопроекты. Теперь законопроекты будут выноситься на голосование сразу после их обсуждения.

Еще одной поправкой в регламент депутаты приравняли в части материально-технического обеспечения замруководителя фракции «Единая Россия» к руководителю.

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