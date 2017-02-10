Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья.



Согласно документу, приватизация будет доступна для всех категорий граждан. Как отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сигнал о принятии законопроекта пришел от президента страны Владимира Путина. Соответствующие предложения высказывали все фракции Госдумы.

"Поэтому этот закон - труд всех депутатов всех фракций, мы выходим на консенсус по этому закону, таких законов не много, но нужно подчеркивать, что мы едины в принятии этих решений", - цитируют спикера.

Принятый документ исключает из законодательства нормы об ограничении срока бесплатной приватизации.

Источник: ТВ Центр

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