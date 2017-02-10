По цене новейшая разновидность Apple iPhone превышает 1000$. Наиболее дорогостоящая часть новейшей модели смартфона - 5,8-дюймовый OLED-экран, этим он превосходит все предшествующие модели.

Предположительно эксклюзивная модель Apple будет обладать возможностью беспроводной зарядки. Такой функционал положительно сказывается на выручке разработчика. Стало известно, что за эту модификацию Apple уже обрела самый крупный за всю историю существования компании гонорар.

Выручка позволила фирме улучшить показатели в финансовом плане на 3,3% относительно 2016 года. Пользователям остается только ждать появления этого технического чуда на прилавках и копить деньги.

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