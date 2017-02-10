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Будем здоровы

Список лекарств, которые РАН признало неэффективными увеличивается

Список лекарств, которые РАН признало неэффективными увеличивается

www.topnews.ru 10 февраля 2017г., 16:59

Работники СМИ создали список достаточно распространенных лекарств, названия которых теперь придется употреблять с дополнительной приставкой  "лже".

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Cпециальная комиссия выдала рекомендацию изымать в гос. клиниках все гомеопатические лекарства.

Участники комиссии подписали меморандум о том, что состав этих лекарственных средств не соответствует законам физики, химии и биологии.

Ученые изучали скурпулёзно эти препараты и не обнаружили эффективного положительного воздействия на организм.

Однако, в аптеках такие лекарства можно будет купить, поскольку среди них есть очень привычные для граждан cредства для борьбы с гриппом и ОРВИ.

Вот перечень лекарств, которые теперь "не в фаворе", но "в законе".

Итак, перечень лекарств:

Агри, Анаферон, Афлубин, Вибуркол, Инфлюцид, Оциллококцинум, Циннабсин, Энгистол, Эргоферон.

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Москва-Инфо

   