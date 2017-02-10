Будем здоровы
Список лекарств, которые РАН признало неэффективными увеличивается
Работники СМИ создали список достаточно распространенных лекарств, названия которых теперь придется употреблять с дополнительной приставкой "лже"."
Cпециальная комиссия выдала рекомендацию изымать в гос. клиниках все гомеопатические лекарства.
Участники комиссии подписали меморандум о том, что состав этих лекарственных средств не соответствует законам физики, химии и биологии.
Ученые изучали скурпулёзно эти препараты и не обнаружили эффективного положительного воздействия на организм.
Однако, в аптеках такие лекарства можно будет купить, поскольку среди них есть очень привычные для граждан cредства для борьбы с гриппом и ОРВИ.
Вот перечень лекарств, которые теперь "не в фаворе", но "в законе".
Итак, перечень лекарств:
Агри, Анаферон, Афлубин, Вибуркол, Инфлюцид, Оциллококцинум, Циннабсин, Энгистол, Эргоферон.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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