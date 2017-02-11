Возможно ли в принципе убрать эротические СМИ как бесполезные и вредные для нормального человека, поинтересовался парламентарий.



Пользователей эротических СМИ сейчас значительно больше, чем людей, имеющих диагноз, парировал Алексей Волин. Он добавил, что эротические СМИ занимают определенную нишу на рынке.

При этом замминстра согласился, что позиция Виталия Милонова имеет право на существование.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов