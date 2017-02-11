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Московская жизнь
Любовь в большом городе
В День Святого Валентина вновь задаем себе вопросы про любовь"
Что такое любовь, как отличить настоящую от ненастоящей, сколько живет любовь, как ее сохранить, а еще – бывает ли любовь одной-единственной на всю жизнь, или каждое новое увлечение – это любовь, просто разная по своей силе и продолжительности? Хорошо и просто живется людям, у которых ответы на эти вопросы давно найдены, для всех остальных же «Москва Инфо» сделала специальный проект о любви ко Дню святого Валентина.
А о праздничных городских мероприятиях ко Дню всех влюбленных читайте далее: >>>какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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