Что такое любовь, как отличить настоящую от ненастоящей, сколько живет любовь, как ее сохранить, а еще – бывает ли любовь одной-единственной на всю жизнь, или каждое новое увлечение – это любовь, просто разная по своей силе и продолжительности? Хорошо и просто живется людям, у которых ответы на эти вопросы давно найдены, для всех остальных же «Москва Инфо» сделала специальный проект о любви ко Дню святого Валентина.

А о праздничных городских мероприятиях ко Дню всех влюбленных читайте далее: >>>

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов