Так, 14 февраля в саду «Эрмитаж» с 18:00 до 21:00 на катке с искусственным льдом пройдут мастер-классы от профессиональных фигуристов, конкурсы и эстафеты для влюбленных, розыгрыши призов и подарков, весь вечер будет играть DJ и работать бесплатный бар на льду.



А москвичей, которые еще не нашли свою вторую половинку, приглашают познакомиться или устроить первое свидание в библиотеке. «В День святого Валентина мы приглашаем в библиотеки москвичей разных возрастов, если они хотят встретить свою вторую половинку. Тем более в преддверии этого романтического праздника столичные читальни подготовили специальные мероприятия.

Библиотеки сегодня – это открытые пространства, где можно интересно и с пользой провести время.



Многие из них становятся центрами притяжения для молодежи», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ГКУК «Дирекция культурных центров» Владимир Владимиров.

По его словам, уже есть примеры, когда читатели случайно знакомятся, начинают общаться и дружить.



«В Центральной библиотеке им. А. Ахматовой в Крылатском библиотекарь долго наблюдала за двумя молодыми людьми, которые пользовались только стеллажом бук-кроссинга.

Оказалось, что молодые люди оставляли в книгах записки друг другу со своими впечатлениями о прочитанных произведениях», – пояснил Владимир Владимиров.

Мероприятия ко Дню всех влюбленных будут проходить более чем в 20 столичных библиотеках до 22 февраля.

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