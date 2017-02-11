Московская жизнь
Москва для влюбленных
День Святого Валентина – праздник, любимый многими, особенно молодыми, москвичами. Кроме праздничных программ в кафе и ресторанах, свои сюрпризы для жителей в этот день подготовили и другие места досуга."
Так, 14 февраля в саду «Эрмитаж» с 18:00 до 21:00 на катке с
искусственным льдом пройдут мастер-классы от профессиональных фигуристов,
конкурсы и эстафеты для влюбленных, розыгрыши призов и подарков, весь вечер
будет играть DJ и работать бесплатный бар на льду.
А москвичей, которые еще не нашли свою вторую половинку, приглашают познакомиться или устроить первое свидание в библиотеке. «В День святого Валентина мы приглашаем в библиотеки москвичей разных возрастов, если они хотят встретить свою вторую половинку. Тем более в преддверии этого романтического праздника столичные читальни подготовили специальные мероприятия.
Библиотеки сегодня – это открытые пространства, где можно
интересно и с пользой провести время.
Многие из них становятся центрами притяжения для молодежи», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ГКУК «Дирекция культурных центров» Владимир Владимиров.
По его словам, уже есть примеры, когда читатели случайно
знакомятся, начинают общаться и дружить.
«В Центральной библиотеке им. А. Ахматовой в Крылатском библиотекарь долго наблюдала за двумя молодыми людьми, которые пользовались только стеллажом бук-кроссинга.
Оказалось, что молодые люди оставляли в книгах записки друг другу со своими впечатлениями о прочитанных произведениях», – пояснил Владимир Владимиров.
Мероприятия ко Дню всех влюбленных будут проходить более чем в 20 столичных библиотеках до 22 февраля.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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