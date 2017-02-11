Яркое зрелище можно будет наблюдать с 21:00 до 21:10.

За 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тыс. выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. В вечернем небе горожане смогут увидеть вспышки красных, белых и зеленых искр.



Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 18 76-миллиметровых пушек ЗИС 3 времен Великой Отечественной войны.

Главными площадками запуска салюта станут Поклонная гора и Вороб ьевы горы. 15 городских площадок, откуда произведут праздничные залпы, расположены так, чтобы все горожане смогли увидеть салют. Все места полностью проверили на безопасность.

Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих. Одновременность залпов они планируют корректировать по радиосвязи.

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