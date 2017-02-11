Уже с 1 марта в 22 центрах откроются специальные окна по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Оформить их можно будет по экстерриториальному принципу – без привязки к месту регистрации в столице и только по предварительной записи.

«Сейчас все ключевые ведомства в столице сосредоточены в одной точке – центрах «Мои документы», которые пришли на смену 1200 приемным, разбросанным по всему городу. В наших центрах все быстро, удобно и комфорт-но. А главное, здесь ценят время каждого посетителя. Мы постоянно расширяем перечень услуг, вводим новые удобные сервисы. Если раньше мы работали только с физическими лицами, то теперь мы готовы оказывать необходимую помощь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости», – прокомментировали в руководстве столичных центров госуслуг.

Воспользоваться услугами юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут в 22 центрах «Мои документы» районов Новогиреево, Восточное Измайлово, ОчаковоМатвеевское, Крылатское, Старое Крюково, Восточное Дегунино и Бескудниковский, Савеловский, Войковский, Лосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково, Хорошево-Мневники, Троицк, Басманный, Мещанский, Донской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное, Нижегородский и Лефортово, Люблино, Обручевский, Южное Бутово.

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