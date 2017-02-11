ВОЗМОЖНОСТЬ НЕДЕЛИ

Отбор ведется по четырем направлениям: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда» и «Правовое пространство».



На семимесячную стажировку приглашаются студенты старших курсов, магистры и аспиранты. Программа реализуется седьмой год и уже позволила многим студентам и выпускникам применить свои знания на практике, определиться со сферой деятельности и начать успешную карьеру на госслужбе.

Узнать больше о направлениях и определиться с выбором поможет специальный тест «Кто я в правительстве Москвы» на портале Университета правительства Москвы. Обратите внимание, что ваша специальность должна быть связана с направлением стажировки.

Затем необходимо выполнить тестовое задание – рассказать на своей страничке в любой соцсети, почему именно вы должны стать стажером правительства Москвы, с хэштегом #ХочувПМ — почему именно я? Публикация может быть в любой форме: пишите эссе, снимайте видео, собирайте отзывы друзей. Заявки принимаются до 14 марта. Подайте заявку и заполните анкету на портале talent.mos.ru, где укажите ссылку на публикацию поста. Получите приглашение в Центр оценки и пройдите второй этап отбора, который включает тестирование, деловые игры и интервью. Все новости о проекте будут публиковаться в группах Facebook «Управление госслужбы и кадров правительства Москвы» и ВКонтакте «Практика и стажировка в правительстве Москвы».

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