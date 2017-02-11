версия для печати

Московская жизнь

Ребятам о зверятах

Ребятам о зверятах

11 февраля 2017г., 20:52

Детский лекторий Московского зоопарка запускает новый цикл лекций под названием «Про еду и не только».

"

ЛЕКЦИЯ НЕДЕЛИ

Новый курс лекций будет посвящен питанию животных, а также расскажет, как вкусовые привычки и пристрастия животных повлияли на их эволюцию.
Первая лекция посвящена доисторическим животным.

Участники узнали, из чего состоял обед динозавра и как это определяло его поведение. Лекция 18 февраля будет посвящена рациону птиц.

Лекции проводятся по субботам 12:00 и 14:00, продолжительность 1 час. Лекторы – знаменитые исследователи и молодые ученые, работники заповедников и участники захватывающих экспедиций.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   
l'); ?>