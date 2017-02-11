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Московская жизнь
Ребятам о зверятах
Детский лекторий Московского зоопарка запускает новый цикл лекций под названием «Про еду и не только»."
ЛЕКЦИЯ НЕДЕЛИ
Новый курс лекций будет посвящен питанию животных, а также
расскажет, как вкусовые привычки и пристрастия животных повлияли на их
эволюцию.
Первая лекция посвящена доисторическим животным.
Участники узнали, из чего состоял обед динозавра и как это
определяло его поведение. Лекция 18 февраля будет посвящена рациону птиц.
Лекции проводятся по субботам 12:00 и 14:00, продолжительность 1 час. Лекторы – знаменитые исследователи и молодые ученые, работники заповедников и участники захватывающих экспедиций.
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