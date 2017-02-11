ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

В программу экомаршрутов войдут автобусные экскурсии в сопровождении гидов по Москве и Московской области, а также проживание на территории одного из подмосковных экоотелей и питание.

При этом представители Московского зоопарка займутся разработкой экологической составляющей программы детского отдыха на 2017 год.

По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, экологический компонент будет включен практически во все программы отдыха в столице.

«Нашими методистами разработана программа отдыха “Правильные путешествия”, которая поможет сформировать у детей верное отношение к природе и экологии. Мы рады, что в разработке этой программы примут участие эксперты Московского зоопарка», – отметил Василий Овчинников.

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