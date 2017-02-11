Настоящая любовь

10 признаков того, что вы нашли любовь своей жизни

Прекрасный вечер, вы сидите в кресле-качалке и любуетесь закатом с человеком, которого любите больше всех на свете. На вашем лице морщины, а волосы седые, но вы чувствуете жизнь так остро, как никогда раньше, и одна из причин – человек, который сейчас держит вас за руку (а еще – потрясающий секс, который был у вас сегодня утром). Можно ли предположить, что вам уже 70?

Любовь на всю жизнь и постоянный рост неотделимы друг от друга.

Так могло бы выглядеть ваше будущее, если вы нашли свою половинку и бережно растили дерево вашей любви.

Счастье любимого человека – и ваше счастье, его или ее улыбка становится вашей улыбкой и отражается на лице как в зеркале. И наивысшее удовольствие – отдавать любимому или любимой свои чувства, ничего не требуя взамен. Ведь все, чем вы делитесь, принимается как дар, и с возрастом вы как будто становитесь моложе. Любовь придает жизни новое качество, она – основное отличие.

Мы собрали для вас 10 признаков, которые говорят о том, что вы нашли любовь своей жизни или уже готовы ее встретить.

1. Вы больше не ищете

Любовь – ценнейший подарок, и она дается без ожиданий. Настоящая любовь приходит не тогда, когда вы ее ищете, а в тот

момент, когда делитесь ею без всяких ожиданий.

Спросите себя – не слишком ли вы зациклены на поиске?

Если так, попробуйте поделиться любовью с этим миром, ничего не ожидая взамен. Путь случайного и безоговорочного проявления любви приведет вас к вашей второй половинке. Просто верьте.

2. Вы не утратили любопытство

Мы рождены, чтобы играть. Пары, которые играют вместе, надолго остаются друг с другом. Таким образом мы учимся, пробуем на прочность свои границы, чувствуем волшебство этого мира. Открывая этот мир вместе, вы становитесь ближе к любимому человеку. «Игра – наивысший способ исследования».

Когда мы открываем в себе неисчерпаемый источник любви и доброты, в этом столько очарования, что любимый человек узнает нас снова и снова. И пока игра – наивысший способ исследования… Вам будет весело вместе, пока вы не умрете. Если, конечно, вы нашли своего единственного.

3. Вы проделали серьезную эмоциональную работу

Любовь не терпит условий, верно? Так что, если вы нашли свою половинку, не стоит надеяться, что она вылечит ваши старые раны. Если ваша любовь безусловна, вы делитесь, не требуя ничего в ответ.

Когда вы нашли своего единственного, вы уже проработали свои слабые стороны и преодолели обиды, нанесенные вам в прошлом. И так как подобное

притягивается к подобному, ваш любимый человек проделал такую же духовную работу, прежде чем начать новые отношения с вами. Тогда вы будете готовы к самой трудной части – пожизненному росту, который почти невозможен, если вы постоянно заняты зализыванием ран друг другу.

4. Вы нашли свое предназначение

Каждый из нас наделен какими-то талантами и способностями, которые нужны миру. Когда мы реализовываем свои способности, это помогает нам отыскать свое предназначение, ради которого мы пришли в этот мир.

Если вы живете не в соответствии с вашими глубинными нуждами и желаниями, вы будете чувствовать себя обманутым и опустошенным. Такая жизнь неустойчива и не приносит удовлетворения. Пока вы не реализуете свои таланты и способности, вы будете искать осуществления в других людях.

Если вы нашли своего единственного, скорее всего, это случилось потому, что вы следовали своему предназначению.

Если же пока не встретили, то, скорее всего, это скоро произойдет.

5. Вы распространяете любовь

Когда вы находите свою половинку, это событие преображает все отношения в вашей жизни: с родителями, братьями и сестрами, друзьями, домашними животными. Они будут перенимать ваше милосердие, терпение, целостность, бескорыстие, и это сблизит вас. В то же время вы сможете предложить гораздо больше своему любимому человеку. Токсичные отношения, которые снаружи кажутся вполне гармоничными, обычно не проходят эту проверку.

6. Вы продолжаете работать над собой

Ваш возлюбленный будет любить вас безоговорочно, но это не значит, что он не будет подталкивать вас к дальнейшему росту. Скорее всего, он будет отражать ваши недостатки так ясно и сострадательно, что личностный рост станет вашим основным приоритетом. И это хорошо, потому что любовь на всю жизнь – это и постоянный личностный рост. Не стоит надеяться, что возлюбленный не будет отражать ваши недостатки.

7. Ваши отношения тонкие и глубокие

Любовь, длящаяся всю жизнь, – как огонь свечи, она не похожа на фейерверк. Вы можете обнаружить, что ваша половинка – человек, которого вы знаете уже много лет. Иногда для того, чтобы понять это, требуется много времени.

Ваш возлюбленный будет толкать вас на множество незаметных духовных изменений, которые невозможно заметить моментально. Такой вещи, как «любовь с первого взгляда», на самом деле не существует. Множество мелких штрихов должны соединиться вместе, чтобы создать уникальное полотно ваших отношений.

8. Вы полны энергии

Мы не говорим о том, как вы себя чувствуете через 2 недели или 2 месяца отношений. Но через 2 года или 20 лет у вас будет больше энергии, чем когда-либо, вам действительно будет чем поделиться с вашей половинкой. Когда вы любите безусловно, вы можете делиться.



В токсичных отношениях энергия быстро иссякает, но люди остаются вместе, даже когда они больше похожи на зомби, чем на людей. И жизнь их словно проходит мимо.

9. Вы смотрите в будущее с восхищением

Создатель наделил нашу жизнь глубоким смыслом. Любовь – это отражение того образа жизни, которым мы живем. Ведь любовь и жизнь изначально связаны. Если же ваши отношения дали новую жизнь, в вас появляется вера в будущее с этим человеком.

10. В ам не приходится идти на уступки

Это не значит, что некоторые черты характера вашего возлюбленного не будут иногда раздражать вас. Но это помогает нам развить терпение и принятие. Что же касается жизненных ценностей и образа жизни, вы придерживаетесь одной линии. Если вы цените жизнь – ваш партнер тоже будет ее ценить. Если вам нужна нежность и уважение, ваш возлюбленный не станет унижать вас своими мыслями и поступками. Если вы верите, что Бог – источник смысла и счастья для вас, то и он тоже будет верить в это.



Современные отношения, со всеми их нюансами, приводят к состоянию путаницы и эмоциональной неразберихи. Но если вы сделаете несколько простых (иногда не очень-то простых, на самом деле) шагов к безусловной любви, вы обязательно найдете ее.

Сколько живет любовь

Один из вопросов, который уже многие века волнует человечество, – сколько на самом деле живет любовь? Что на самом деле истинно – вечная любовь, о которой слагается столько историй, мемов и легенд? А, может быть, три года, о чем подробно рассказано в романе Фредерика Бегбедера, который так и называется – «Любовь живет три года»?

О любви написано сотни книг, тысячи песен, рассказаны миллионы историй. Страстная и платоническая, уходящая и вечная, несчастная безответная и взаимная счастливая. Сколько ипостасей у данного процесса, который многие не могут даже описать и объяснить. Но, как и у любого процесса, у любви есть свои этапы, есть периоды активности и пассивности. Самым головокружительным, волнующим и трогательным справедливо считается первый этап, так называемый «конфетно-букетный». С течением времени любовь не то чтобы исчезает, просто она переходит в более спокойное, зрелое русло.

Если вести речь исключительно о физиологии процесса, то ученые и исследователи определили приблизительный «срок жизни» любви: около года. В течение этого времени организм с большей или меньшей интенсивностью (в зависимости от человека) вырабатывает определенные гормоны, от которых

и зависит влечение и привязанность. Когда действие гормонов сходит на нет, многие думают, что любовь умерла. Возможно, так и происходит, но лишь потому, что с самого начала не было духовной близости. Но у некоторых первый этап отношений переходит на следующий, более прочный и надежный.

Чтобы ваша любовь прожила как можно дольше, запомните несколько нехитрых правил:



1. Каким бы замечательным ни казался ваш партнер поначалу, идеальных людей не бывает. Рано или поздно проявятся все его негативные качества – по очереди или все сразу. Будьте к этому готовы и воспринимайте адекватно.

2. Отношений без спадов и конфликтов не бывает. С этим стоит смириться. И в трудные минуты, когда вам кажется, что пришла пора расстаться, задавайте себе вопрос, что вы почувствуете, если никогда больше его/ее не увидите.

3. В отношениях каждый человек принадлежит не только партнеру, но и прежде всего, себе. Даже думать забудьте о том, что вы – собственность друг друга. У каждого из вас наверняка будут поклонники и поклонницы. Это нужно просто принять. Для сохранения доверительных отношений предоставление друг другу определенной свободы – важнейшее условие.

4. Предоставляйте друг другу часы одиночества. Исследования в области отношений показали, что и мужчины, и женщины в равной мере нуждаются в личном пространстве. Иными словами, не поглощайте вашу вторую половинку целиком и полностью, не «растворяйте» ее в себе.

Есть еще такое понятие, как «безусловная любовь». Она была введена в общество стараниями психолога Эрика Фромма. Определение данного понятия гласит, что безусловная любовь – это идеальное чувство, которое существует безо всяких условий. Характерным примером безусловной любви являются чувства матери к ее маленькому ребенку. Впрочем, по мнению ученого, такие отношения возможны между взрослыми людьми. Дарить такую любовь непросто, но почему не попытаться? Нет предела совершенству. Сохраняйте искренность, спонтанность в отношениях, способность восторгаться и восторгать. А если объекту вашего обожания лучше с другим человеком – имейте силу воли отпустить его. И вот такая безусловная любовь вполне может существовать вечно.

Помните, что за любовь нужно бороться, а над отношениями – трудиться. В этом нет ничего странного и необычного. Но не допускайте, чтобы борьба была односторонней, – в этом случае стоит задуматься о прекращении отношений.

Небанальный День влюбленных

День Валентина – прекрасный повод порадовать любимого человека трогательным подарком. Не оспаривая истину, что главное – внимание, а не стоимость подарка, заметим, что его оригинальность разнообразит отношения, а в некоторых случаях и добавит необходимой перчинки. Ведь одно дело – купить в киоске открытку с сердечком и банальными словами любви, и совсем другое – придумать необычный, веселый и романтичный сюжет проведения праздника. Для этого совсем не обязательно нанимать карету с белоснежными лошадьми или отправляться на тропические острова. Рассмотрим несколько более реальных вариантов.

Если отношения влюбленных уже прошли фазу вздохов, уговоров и ухаживаний, можно обратить внимание на то, что ванная комната при некотором воображении может превратиться в уютную пещеру, украшенную цветами, с плавающими в воде лепестками роз. Полумрак, создаваемый свечами, и соответствующая музыка создадут такому антуражу гармоничную законченность. Можете быть уверены, что вручение подарка любимому человеку в такой обстановке отразится на ваших отношениях самым приятным образом.

Для любителей активного зимнего образа жизни может быть интересным следующий сценарий: заранее спрятать подарок возле лыжной трассы, в лесу на дереве или другом подобном месте и во время совместного отдыха с близким человеком «случайно» его найти.

Этот день должен запомниться на всю жизнь, поэтому приветствуются всякие безумства. Известен случай, когда одна пара заняла на День Валентина грузовой лифт. Уже более десяти лет после этого случая они находятся в законном браке и до сих пор вспоминают, как отбивались от жильцов дома и ремонтников, и как в отделении милиции посылали дежурного за шампанским.

Не всем подходят экстремальные способы проведения праздника, но и простой поход в ресторан может стать незабываемым на всю жизнь впечатлением. В этом случае можно разучить песню и исполнить ее в сопровождении ресторанных музыкантов, заказать дождь из лепестков цветов, порадовать любимого человека редкими морепродуктами. Но, конечно, для этого придется раскошелиться.

В любом случае следует помнить, что День Валентина существует для того, чтобы мы смогли возобновить или укрепить отношения с людьми, к которым мы неравнодушны. А для этого все средства хороши. Поэтому, как говорил классик, «безумству храбрых поем мы славу!»

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