Комментарии:

Olga Moskalenko

Любовь – это как музыкальный слух, даётся не каждому, видимо, тот, кто считает, что любви нет, не читал «Гранатовый браслет» А. И. Куприна.



«Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам...для меня вся жизнь заключается только в Вас ... Уходя в восторге говорю:»Да святится имя Твое» Да, да, есть она, есть: любовь до гроба.

Ildar Makhmudov

Со временем любовь трансформируется в глубокое уважение... Для кого есть разница, для того и любовь была страстью, и уважение – необходимостью...

Anna Saakyan

А если честно, очень хочется влюбиться) Взаимно) и так, чтобы хотелось тапочки приносить... В ожидании 14 февраля)

Настя Русакова

В 6-м классе нам провели урок специально на тему – что такое любовь. Как нам сказал учитель, «любовь – это 3 составляющих: общие интересы,

стремление быть вместе и сексуальное влечение». Урок этот провел нашему классу учитель ОБЖ. Было объяснение компонентов, их отдельное и в парах проявление. А наша школа не так плоха, как говорят, если то, что мы уяснили в детстве, другим объясняют позднее:)

Maria Bushueva

Папа:

Вот что значит 25 лет совместной жизни! Никто не понял, что я сказал, а она достала салфетки.

Svetlana Filyaeva

Все сегодня было про любовь в больнице – читали чудесную книжку про любовь, говорили о том, что любим и кого любим, вместе с любимыми мамами делали красивые коллажи про любимое и решили подарить их всем-всем – чтобы любви в мире стало больше Готовимся к весне и всем праздникам любви, которые к нам приближаются.

Татьяна

Любовь – это болезнь!

Ни`коля Я

Это влюблённость, направленная на другого человека...

Много качеств открывается у человека при этих чувствах: уважение, умение уступать в спорных моментах и многое другое! В общих чертах! Вот...

Laffy – taffy

Любовь – это чувство. Мы не можем её потрогать, увидеть, но можем заметить её проявления. Любить – значит быть счастливым и быть человеком вообще. Любить – значит смотреть не друг на друга и радоваться этому – а смотреть в одном направлении... любовь ...это не только чувство к противоположному полу, но и любовь к жизни, родителям, своим друзьям и много всему на свете.

Милая

Чувство, которое заставляет меняться ради лю бимого.

Это когда ты просыпаешься и понимаешь, что без этого человека не можешь жить, что тебе нужно видеть его всегда, ощущать его, помогать, делать

все ради него.

Кирилл

До сих пор любви не дали точного определения, хотя многие ученые умы пытались это делать! Так что только вы можете сами для себ я ответить на этот вопрос.

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