Лига1. 25-й тур. «Ренн» — «Ницца»

12 февраля 2017 года, 17-00 МСК

«Ренн»

К нынешнему «Ренну» подходят два эпитета – домашний и «низовой». Место «красно-черных» в середине турнирной таблицы объясняется дисбалансом между очками, набранными дома и в гостях. Соотношение 24 к 8. Также интересен расклад побед, ничьих и поражений. 8+8+8. Итого в двадцати четырех поединках команда набрала 32 очка и сыграла «верх» в каждой третьей встрече.

«Ницца»

Сначала «Ницца» уступила первое место «Монако», потом второе — ПСЖ. Третье у южан не скоро кто-то отнимет. В активе коллектива, дерзнувшего бросить вызов грандам, 52 очка. В новом году выступлениям «Ниццы» не хватает убедительности: ничьи с «Мецем» и «Бастией», поражение от «Монако», минимальная победа над «Сент-Этьеном» и только один уверенно выигранный матч, 3:1 с «Генгамом».

Статистика и личные встречи

В текущем первенстве «Ренн» потерпел дома два поражения: сенсационное от «Бастии» и закономерное от ПСЖ. ТБ(2,5) пробивался на родном стадионе только два раза. В этом году «Ницца» еще не побеждала в гостях и только в двух поединках из пяти играла «верх».

В стартовой игре сезона «Ницца» выиграла у «Ренна» 1:0.

Прогноз

Равные коэффициенты на участников этой встречи затрудняют с выбором фаворита. Предположим, что это будет типичный матч «Ренна» с традиционным «низом» и без поражения.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ренн – 2,91

Ничья – 3,00

Ницца – 2,91

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