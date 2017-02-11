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Прогноз. Футбол. «Ренн» – «Ницца» 12 февраля 17:00 мск
В очередном матче Лиги1 «Ницца» сразится с негостеприимным «Ренном»."
Лига1. 25-й тур. «Ренн» — «Ницца»
12 февраля 2017 года, 17-00 МСК
«Ренн»
К нынешнему «Ренну» подходят два эпитета – домашний и «низовой». Место «красно-черных» в середине турнирной таблицы объясняется дисбалансом между очками, набранными дома и в гостях. Соотношение 24 к 8. Также интересен расклад побед, ничьих и поражений. 8+8+8. Итого в двадцати четырех поединках команда набрала 32 очка и сыграла «верх» в каждой третьей встрече.
«Ницца»
Сначала «Ницца» уступила первое место «Монако», потом второе — ПСЖ. Третье у южан не скоро кто-то отнимет. В активе коллектива, дерзнувшего бросить вызов грандам, 52 очка. В новом году выступлениям «Ниццы» не хватает убедительности: ничьи с «Мецем» и «Бастией», поражение от «Монако», минимальная победа над «Сент-Этьеном» и только один уверенно выигранный матч, 3:1 с «Генгамом».
Статистика и личные встречи
В текущем первенстве «Ренн» потерпел дома два поражения: сенсационное от «Бастии» и закономерное от ПСЖ. ТБ(2,5) пробивался на родном стадионе только два раза. В этом году «Ницца» еще не побеждала в гостях и только в двух поединках из пяти играла «верх».
В стартовой игре сезона «Ницца» выиграла у «Ренна» 1:0.
Прогноз
Равные коэффициенты на участников этой встречи затрудняют с выбором фаворита. Предположим, что это будет типичный матч «Ренна» с традиционным «низом» и без поражения.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Ренн – 2,91
Ничья – 3,00
Ницца – 2,91
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